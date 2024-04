TRENTINO MARKETING * PROMOZIONE TV: « SU CANALE 5 A “MELAVERDE” LA PUNTATA SULLA ZOOTECNIA DI MONTAGNA (21/4 – 11.50) »

15.44 - giovedì 18 aprile 2024

Le telecamere di Melaverde hanno seguito il conduttore Vincenzo Venuto alla scoperta di alcune aziende nella zona di Comano i cui giovani titolati hanno dato vita al progetto Inversion per introdurre una zootecnia di montagna più sostenibile e basato sui principi della agroecologia. Domenica 21 aprile 2024 alle ore 11.50 su Canale 5.

Nella puntata di Melaverde, in programma domenica 21 aprile alle 11.50 su Canale 5 Trentino nuovamente protagonista. Si parlerà infatti di zootecnia di montagna nel territorio di Comano dove, grazie al progetto Inversion, si sta introducendo un modello di zootecnia di montagna in grado di rispondere alle esigenze di conservazione del territorio e della sua funzionalità, di tutela della biodiversità, di benessere animale e – non ultima – di sostenibilità socio-economica delle filiere agro-zootecniche locali.

Inversion (Innovazioni agroecologiche per la resilienza e la sostenibilità della zootecnia di montagna), nasce dalla consapevolezza che la sopravvivenza della zootecnia di montagna necessita di un’inversione di rotta basata sull’applicazione di un modello di sviluppo sostenibile adatto al contesto montano alpino attraverso innovazioni tecniche e socio-economiche basate sui principi dell’agroecologia.

Inversion, infatti, propone delle soluzioni su base agroecologica che mirino ad ottimizzare la gestione dell’allevamento, l’efficienza energetica e a ridurre l’impatto ambientale attraverso un uso più razionale ed efficiente delle risorse locali. A svilupparlo il Gruppo Operativo Agroecologia per il Trentino nel quale collaborano diverse realtà. In particolare alcune aziende agricole delle Giudicarie Esteriori (Azienda Agricola Cattafesta Maurizio e Lorenzo; Azienda Agricola Maso Pisoni; Azienda Agricola Agrilife di Moira Donati; Azienda Agricola Cargos; Azienda Agricola Misonet di Oscar Cherotti). Sono affiancate da importanti enti di ricerca come il Gruppo di Agroecologia, Istituto di Scienze della Vita, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Istituto per la BioEconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede di Firenze, consulenti e associazioni di promozione del territorio come l’Ecomuseo della Judicaria dalle Dolomiti al Garda.

Il conduttore Vincenzo Venuto ha incontrato alcuni degli attori di questo progetto, è entrato con le telecamere di Melaverde nelle aziende agricole di questi giovani allevatori distribuite sul territorio di Comano tra Bleggio e Lomaso.

Le riprese della puntata sono state realizzate in collaborazione con Trentino Marketing e Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A.