TRENTINO MARKETING * MILANO – “ARTIGIANO IN FIERA 2024“: FAILONI, «IL NOSTRO STAND ACCOGLIERÀ 35 AZIENDE, CON AMPIA PROPOSTA DI PRODOTTI»

11.45 - lunedì 25 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Costante crescita di interesse delle Aziende trentine a partecipare a questo importante appuntamento: saranno 35 quest’anno nello stand territoriale curato da Trentino Marketing accanto ai Consorzi dell’agroalimentare con i prodotti a Marchio Qualità Trentino. Il pubblico avrà la possibilità di acquistare, vedere prodotti artigianali provenienti da tutto il mondo, originali e di primissima qualità dal 30 novembre all’8 dicembre. negli spazi di Fieramilano a Rho.

Dal 30 novembre all’8 dicembre L’Artigiano in Fiera ritorna all’interno degli spazi espositivi di Fieramilano a Rho-Pero. A questa vetrina internazionale dell’artigianato di qualità, che giunge alla 28a edizione e dove oggetti, creazioni si possono non solo ammirare, ma anche acquistare, non mancherà la presenza numerosa degli artigiani trentini con i loro manufatti artistici e selezionati prodotti dell’agroalimentare.

«Siamo presenti a questa vetrina – afferma Roberto Failoni, Assessore provinciale all’artigianato, commercio, turismo, foreste, caccia e pesca – che rappresenta il più importante evento internazionale dedicato all’artigianato e alle piccole imprese. Siamo qui con i nostri artigiani all’interno di uno spazio di grande richiamo e visibilità, per comunicare e vendere non soltanto i nostri prodotti, ma anche far conoscere le peculiarità che rendono unico ed attrattivo il territorio trentino per turisti e consumatori. Un auspicio che guarda anche alla stagione invernale in avvio, dove speriamo di confermare l’ottimo risultato conseguito, il migliore di sempre in Trentino negli ultimi dieci anni.»

«Trentino Marketing – dichiara Maurizio Rossini, Amministratore Delegato di Trentino Marketing – ha compreso da subito le potenzialità di questo appuntamento come occasione per valorizzare e promuovere il meglio dell’artigianato e dell’agroalimentare trentino, con le sue aziende e le sue tante eccellenze. A crederci, con una importante presenza che si rafforza di anno in anno, sono soprattutto i nostri artigiani che trovano qui un pubblico interessato alla qualità delle loro proposte.»

«Una vetrina straordinaria. Questo è “L’Artigiano in Fiera”, afferma Andrea De Zordo – presidente Associazione Artigiani – Confartigianato Trentino, una manifestazione intelligente e azzeccata che darà la possibilità a tutti coloro che attraverseranno gli spazi espositivi di Fieramilano di poter osservare con i propri occhi quelle che sono le caratteristiche principali della nostra categoria. Mi sto riferendo alla qualità, la professionalità e la passione che tutti i nostri associati profondono nelle rispettive attività.

Lavoriamo e produciamo per il gusto di farlo e non solo per il mero profitto. L’artigiano trentino è un professionista con la P maiuscola, un lavoratore specializzato – alla ricerca della perfezione – che riesce a rimanere competitivo, in un sistema economico sempre più globalizzato, proprio in virtù di questa sua capacità, della sua unicità e alla continua voglia di migliorarsi. A muoverci è l’amore per il lavoro manuale, il piacere di compiere gesti socialmente riconoscibili: l’opera artigianale riflette infatti quel desiderio di “creare” prodotti unici che la gente capisce e apprezza. Concludo facendo un grosso in bocca al lupo alle nostre 18 imprese associate che sono certo sapranno farsi apprezzare in queste giornate milanesi.»

Lo stand del Trentino, uno spazio di circa 1.300 mq nel Padiglione 1, all’ingresso della Porta Est della fiera, curato da Trentino Marketing e Trentino Sviluppo in collaborazione con Associazione Artigiani e piccole imprese del Trentino e Servizio artigianato e commercio della Provincia Autonoma di Trento, accoglierà 35 aziende per un’ampia proposta di prodotti. Vi sarà anche uno spazio istituzionale per la promozione del territorio che vedrà, oltre a Trentino Marketing, due desk dedicati: uno allo Skirama Dolomiti Adamello-Brenta, con le proposte turistiche di tutti i suoi ambiti, e un secondo riservato alle APT Val di Fiemme – Val di Cembra e Val di Fassa.

Presenti anche i principali consorzi dell’agroalimentare con i prodotti del territorio e in particolare quelli a “Marchio Qualità Trentino”: le trote e i salmerini di Astro, i formaggi del Gruppo Formaggi del Trentino come il Trentingrana, il Puzzone di Moena e il Casolét della Val di Sole, il comparto frutticolo con i prodotti Melinda e La Trentina. E non mancherà il mondo della distillazione rappresentato dall’Istituto Tutela Grappa del Trentino. E ancora lo spazio della ristorazione, in collaborazione con Associazione Ristoratori del Trentino, che ha incaricato, per questa edizione, il Ristorante Belvedere di Levico Terme con l’Osteria Tipica Trentina che proporrà piatti dal forte richiamo alla tradizione gastronomica locale.