TRENTINO MARKETING * HUB PER SPORT VELICI: «UN MASTERPLAN PER VALORIZZARE L’AREA “CONCA D’ORO” A TORBOLE, AL VIA IL CONCORSO DI IDEE»

16.15 - giovedì 19 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

L’obiettivo di Trentino Marketing|ATA Garda – di intesa con la Provincia autonoma di Trento e con la comunità di Torbole – è di arrivare a creare un nuovo e moderno hub per gli sport velici dove spazi destinati ad una fruizione collettiva conviveranno con le attività proprie dei Circoli velici locali. Il bando è stato pubblicato oggi e vi sarà tempo fino al 6 dicembre 2024 per presentare le idee progettuali.

Riqualificare l’area della Conca d’Oro a Torbole sul Garda per creare un nuovo hub dedicato agli sport velici in grado di soddisfare una offerta sportiva e turistica di alto livello, improntato alla sostenibilità e ben integrato nel contesto paesaggistico del luogo. È questo l’obiettivo che Trentino Marketing|ATA Garda – una delle quattro Agenzie Territoriali d’Area, articolazioni organizzative responsabili della costruzione di prodotti turistici innovativi, capaci di perseguire gli obiettivi strategici del Trentino – si è data con il protocollo d’intesa condiviso con APT Garda Dolomiti Spa, Comune di Nago Torbole, Comunità di Valle Alto Garda e Ledro, Circolo Vela Torbole, Circolo Surf Torbole e Provincia autonoma di Trento. La firma del protocollo ha avviato l’iter per l’elaborazione di un “Masterplan” che appunto valorizzi l’area Conca d’oro, per configurarla come polo di eccellenza delle attività veliche sul Garda Trentino, salvaguardando comunque la possibilità di fruizione collettiva dell’area caratteristica di uno spazio di proprietà pubblica.

Lo strumento individuato è quello di un Concorso di Idee, rivolto a professionisti (Architetti e Ingegneri iscritto al rispettivo Albo professionale) e a Società di ingegneria e S.T.P. iscritte nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura.

Questi gli obiettivi da perseguire e qualificanti l’idea progettuale che viene richiesta ai concorrenti:

– l’elaborazione di un masterplan che valorizzi l’area della Conca d’Oro, ne migliori le connessioni con l’abitato di Torbole e ne riorganizzi il sistema degli accessi e dei parcheggi per qualificare la dimensione paesaggistica del luogo;

– l’elaborazione di un concept progettuale generale per il nuovo hub per gli sport velici che sia improntato alla sostenibilità, al benessere e alla qualità dello stile di vita adatto ad un’offerta sportiva e turistica di elevato livello;

– la previsione di spazi e modalità di fruizione che integrino la tradizione dei Circoli (Vela e Surf Torbole), unificati nel nuovo hub, con nuove offerte che possano contribuire a configurarlo come polo di eccellenza salvaguardando la possibilità di fruizione collettiva dell’area caratteristica di uno spazio di proprietà pubblica, pur con eventuali limitazioni in sede di gare e regate;

– la compatibilità tanto alla situazione attuale dell’area e della viabilità quanto alla prevista realizzazione delle nuove infrastrutture (ciclovia del Garda, galleria di raccordo Torbole sud-Arco cd Circonvallazione di Torbole) che potenzieranno il ruolo dell’area come porta Sud del Garda Trentino;

– l’individuazione di soluzioni innovative, anche estese all’ambito circostante, improntate a criteri di sostenibilità, di valorizzazione di modelli di mobilità dolce, riduzione dell’impronta ecologica e risparmio energetico.

L’ente banditore del concorso è Trentino Marketing S.r.l., in nome e per conto di Trentino Sviluppo S.p.A. L’organizzazione del concorso è curata dall’Agenzia territoriale d’area (ATA) Garda in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Nago-Torbole.

Le principali scadenze della procedura di concorso sono le seguenti:

– 19.09.2024 apertura del concorso

– 18.10.2024 termine per l’invio di eventuali quesiti

– 30.10.2024 termine per la pubblicazione delle risposte ai quesiti

– 06.12.2024 – ore 23.59 scadenza per l’invio delle idee progettuali

– entro il 31.01.2025 comunicazione dell’esito del Concorso.

Il concorso d’idee è solo uno degli elementi del progetto Vela 365 con il quale Trentino Marketing si propone di implementare l’offerta legata agli sport velici dell’Alto Garda facendone un prodotto che possa essere fruito, in modi e forme diverse, lungo tutto l’arco dell’anno.

Il bando e la documentazione sono disponibili sui siti web di Trentino Sviluppo e di Trentino Marketing.

Bando: link

Documentazione: https://www.trentinomarketing.org/it/bando-conca-d-oro