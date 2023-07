TRENTINO MARKETING * EVENTI ESTIVI 2023: « CALCIO, I CAMPIONI D’ITALIA IN VAL DI SOLE / ROCK MASTER / COPPA DEL MONDO ENDURO MTB / CAMPIONATI ITALIANI CICLISMO »

12.25 - lunedì 3 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Grazie ad un ambiente naturale davvero speciale, a infrastrutture di eccellenza e ad una rete di volontari collaudata ed efficiente nell’organizzazione, il Trentino ospita nei mesi estivi appuntamenti di prestigio e di grande rilievo mediatico

Campionati italiani di ciclismo in linea e cronometro élite

Dal 22 al 25 giugno 2023, tra le Dolomiti di Brenta e il Garda trentino si svolgeranno i Campionati italiani di Ciclismo in linea e cronometro su strada per le categorie élite maschili e femminili, mentre i giovani (categorie allievi maschile e femminile, juniores maschile e femminile e under 23 maschile) si daranno battaglia nella prova a cronometro. Comano Terme sarà il cuore della manifestazione che interesserà un’ampia porzione di territorio, come la zona del Bleggio e del Lomaso, Fiavè e il Passo del Ballino, la Valle dei Laghi con Sarche, la Valle di Cavedine e Drena, e di nuovo l’Alto Garda Trentino con Dro, Arco e Riva del Garda, Tenno.

Uci Enduro World Cup in Val Di Fassa e Coppa del Mondo MTB in Val di Sole

Nella cornice delle Dolomiti fassane e sui sentieri del Fassa Bike District per la prima volta nella storia arriva la spettacolare e neonata Coppa del Mondo di enduro mtb: la UCI Enduro World Cup Val di Fassa Trentino. La manifestazione sportiva del 24-25 giugno 2023 in Val di Fassa racchiude tutte le prerogative di un grande show sportivo: le più forti squadre e atleti del pianeta, entusiasmanti duelli sul filo del secondo, un percorso gara di altissimo livello. Sin dal suo debutto la Val di Fassa è sempre stata tra le località più apprezzate dai rider e dagli appassionati per la scenografia dei suoi paesaggi, qualità dei sentieri e per l’accoglienza del territorio. Alla UCI World Cup Val di Fassa Trentino, parallelamente ai professionisti, potranno prendere il via anche gli amatori nella giornata di sabato sia nella competizione enduro (EDR) che nella categoria elettrica (E-EDR), all’esordio in Val di Fassa.

La settimana successiva, dal 30 giugno al 2 luglio 2023, i riflettori si accenderanno sulla Coppa del mondo UCI MTB a Daolasa in Val di Sole con le specialità short track, cross country e downhill.

Grintoso e adrenalinico: è lo spettacolo che assicura ogni anno Trentino MTB, un circuito di sette manifestazioni lungo affascinanti single tracks e passaggi in puro off road. Sette appuntamenti dove tutti possono trovare la propria dimensione, dagli amanti delle salite toste a quelli dei dolci saliscendi, portando a casa esperienze indimenticabili.

Subito promossa dopo l’esordio la Valsugana Wild Ride: nel 2023 sarà valida come Campionato Italiano Mtb Marathon. In programma il 29 luglio.

Val di Sole – Sulle acque del Noce tornano gli eventi internazionali

Dal 15 al 18 giugno nella splendida cornice di Mezzana in Val di Sole, si disputeranno due importanti eventi internazionali, una prova di Coppa del Mondo di Canoa discesa, che torna nella località trentina dopo 17 anni, e una di Eurocup di Rafting, oltre a due rassegne nazionali di canoa slalom e kayak cross. La grande canoa internazionale si appresta quindi a fare il suo ritorno nelle acque della Val di Sole e in particolare del torrente Noce, selezionato dal prestigioso portale «Kayaking Holidays» come uno dei primi dieci corsi d’acqua al mondo e primo in Europa per la pratica del kayak.

Saranno quattro i giorni di gare che vedranno i migliori atleti del mondo impegnati nelle diverse discipline dell’acqua mossa: discesa, slalom e canoa. Negli ultimi decenni, campioni Olimpici e i più grandi protagonisti a livello mondiale hanno dato spettacolo fra le rapide della Val di Sole. Non mancheranno gli eventi collaterali per vivere a 360° gradi questo weekend di competizioni internazionali.

https://www.visitvaldisole.it/it/eventi/coppa-del-mondo-canoa

I ritiri estivi del calcio. I Campioni d’Italia in Val di Sole

Il numero 13 non fa paura al Trentino e neppure ai tifosi della squadra neocampione d’Italia, il Napoli del Presidente De Laurentiis. Da 13 anni, infatti, i partenopei hanno scelto il Trentino e Dimaro in Val di Sole per il ritiro estivo precampionato e qui torneranno nel corso dell’estate dal 14 al 25 luglio. Non saranno da soli dal momento che in Trentino saliranno anche Lecce – a Folgaria dal 17 al 31 luglio, Torino – a Pinzolo dal 17 al 29 luglio, il neopromosso Genoa – a Moena dal 10 al 23 luglio, il Verona Hellas dall’11 al 23 luglio a Mezzano. Torna anche la U.S. Cremonese a Cogolo di Pejo in Val di Sole, dal 15 al 29 luglio; la Spal dall’11 al 26 luglio a Mezzana, in Val di Sole; il Palermo F.C. dal 25 luglio al 4 agosto a Spiazzo prima e Pinzolo poi, in Val Rendena.

Tra arrampicata, maratone, grande atletica e triathlon

L’arrampicata sportiva negli ultimi anni ha conosciuto un vero e proprio boom, ora suggellato dall’inserimento come nuova disciplina olimpica nel 2020. Un contributo fondamentale alla popolarità e alla diffusione di questo sport l’ha offerto il Rock Master, evento che si svolge dal 1986 ad Arco. Un appuntamento che calamita migliaia di appassionati spinti dalla possibilità di vedere in azione i migliori climber al mondo. Dall’8 al 10 settembre 2023

Alla fine dell’estate la città di Rovereto ospita il Palio della Quercia, il più antico meeting nazionale di atletica leggera, vivace kermesse con al via numerose “stelle” dell’atletica mondiale. Dal 2020 il Palio è inserito nel circuito World Athletics Continental Tour Silver: nel 2023 sarà in scena il 6 settembre.

Molveno, il suo lago e il suo territorio alpino ospita anche nel 2023, dal 23 al 24 settembre. le finali del circuito XTERRA World Championship Cross Triathlon nello scenario delle Dolomiti di Brenta.