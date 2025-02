TRENTINO ITAS – VOLLEY * 2025 CEV CUP: «LO CHAUMONT LASCIA STRADA IN TRE SET, IL TEAM DI TRENTO È IN SEMIFINALE»

23.07 - mercoledì 26 febbraio 2025

L’ultima di sette partite ufficiali del mese di febbraio consegna alla Trentino Itas maschile la qualificazione alle semifinali di 2025 CEV Cup, confermando la grande competitività a livello internazionale di Trentino Volley, capace di centrare tale traguardo in quattro delle cinque partecipazioni più recenti alle coppe europee. Il pass per entrare a far parte delle migliori quattro della seconda competizione continentale è stato ottenuto questa sera a Trento grazie al rotondo 3-0 imposto ai francesi dello Chaumont Vb 52 nella gara di ritorno dei quarti di finale.

La squadra allenata da Fabio Soli ha ribadito la superiorità tecnica, tattica e fisica emersa già nella gara d’andata giocata quindici giorni fa in trasferta grazie ad un servizio e ad un muro molto incisivi, ben supportati pure dalla serata positiva dell’attacco (56%). Rychlicki (14 punti col 61%) e Michieletto (13 col 53%) hanno risolto i pochi momenti delicati dell’incontro, ben chiamati in causa dall’mvp Sbertoli.

Grazie al 3-1 ottenuto in Francia l’11 febbraio scorso, ai Campioni d’Europa sarebbe bastato vincere anche solo due set ma, ottenuti quelli già nella prima parte della sfida, hanno poi voluto comunque regalare al proprio pubblico una nuova vittoria (la quattordicesima stagionale su quindici incontri interni giocati), mettendo in bella evidenza chi sin lì non era sceso in campo; a brillare di più sono stati Gabi Garcia e Magalini (7 punti a testa solo nel parziale di chiusura) e Pellacani (3) in una confortantissima prova generale.

La cronaca della partita. La Trentino Itas si presenta per la terza volta negli ultimi sette giorni di fronte al proprio pubblico con uno starting six che prevede Sbertoli in regia, Rychlicki opposto, Michieletto e Lavia schiacciatori, Flavio e Kozamernik centrali, Laurenzano libero. Lo Chaumont Vb 52 allenato dall’ex Prandi risponde con Worsley al palleggio, Toledo opposto, Henno e Suihkonen schiacciatori, Holdaway e Maase centrali, Closter libero.

L’avvio è equilibrato, con lo Chaumont che tiene costantemente avanti il naso anche se solo in fase di cambiopalla (4-5); un errore a rete di Henno garantisce il primo vantaggio casalingo (7-6), ma è lo stesso schiacciatore figlio d’arte con ace ad invertire la tendenza poco dopo (9-10). Nella parte centrale i gialloblù scappano grazie alla produttività offensiva di Michieletto (un attacco e due battute punto intervallate da un time out per il 14-11), ma Toledo e un attacco abbondante di Lavia riportano la frazione in equilibrio (15-15). Il muro di Sbertoli su Suihkonen e l’aggressività a rete di Rychlicki (due attacchi e un muro) creano il gap finale (23-19), con Trento che poi si porta sull’1-0 sul 25-21.

Nel secondo set è sempre l’opposto di origine lussemburghese a suonare la carica e a fare la differenza (4-2 e 8-5); lo Chaumont prova a rimanere almeno in scia (9-7), ma poi ci pensa di nuovo Kamil a firmare l’ulteriore allungo (11-7). Non si tratta però dello spunto decisivo perché in seguito i gialloblù si rivelano piuttosto fallosi, favorendo il ritorno nel match dei francesi (13-12); la Trentino Itas allora preme sull’acceleratore con servizio e muro, trovando una nuova fuga (19-14), favorita dalle imprecisioni stavolta degli ospiti. Prandi interrompe il gioco, ma alla ripresa c’è spazio solo per i Campioni d’Europa, che volano verso le semifinali già sul 25-16.

A qualificazione già decisa, i due tecnici decidono di dare sfogo nel terzo set alle seconde linee, con Soli che schiera Acquarone al palleggio, Gabi Garcia opposto, Magalini e il baby Fedrici in posto 4, Bartha e Pellacani al centro, Pesaresi libero. Trento trova subito un buon ritmo (5-3 e 8-4), ma lo Chaumont replica bene con i propri attaccanti di palla alta (9-8). La successiva spallata al parziale la danno Gabi Garcia e Pellacani (14-12 e 18-14); il 3-0 arriva in fretta (22-17 e 25-18) con anche Magalini in bella evidenza.

“La faticosa vittoria ottenuta quindici giorni fa in Francia ci ha fatto avvicinare al confronto di questa sera evidentemente con la giusta attenzione – ha spiegato l’allenatore della Trentino Itas Fabio Soli al termine del match – . Ci eravamo chiesti di giocare sin dal via un livello di pallavolo che sapevamo potesse mettere lo Chaumont in difficoltà e ci siamo riusciti. I nostri avversari praticano una buona pallavolo ma noi abbiamo le capacità per essere superiori e stasera lo abbiamo fatto dall’inizio alla fine, pur non riuscendo ad essere precisissimi nel primo set in alcune situazioni di muro e difesa. Sistemati quei fondamentali, siamo riusciti ad accelerare e ci siamo sciolti, portando a casa la qualificazione e risparmiando pure qualche energia in vista della partita di campionato dell’imminente weekend”.

Per i Campioni d’Europa il prossimo impegno è in calendario già per domenica 2 marzo alla Kioene Arena di Padova per il ventiduesimo ed ultimo turno di regular season SuperLega Credem Banca: fischio d’inizio a partire dalle ore 18. La 2025 CEV Cup tornerà invece protagonista dei pensieri gialloblù mercoledì 12 marzo, quando sempre a Trento si giocherà la semifinale d’andata contro lo Ziraat Ankara (data ed orario ancora da confermare in maniera definitiva).

Di seguito il tabellino della gara di ritorno dei quarti di finale di 2025 CEV Cup, giocata questa sera.

Trentino Itas-Chaumont Vb 52 3-0

(25-21, 25-16, 25-18)

TRENTINO ITAS: Lavia 2, Flavio 3, Sbertoli 3, Michieletto 13, Kozamernik 1, Rychlicki 14, Laurenzano (L); Garcia 7, Fedrici, Pellacani 3, Magalini 7, Bartha 1, Acquarone. All. Fabio Soli.

CHAUMONT: Maase 10, Worsley, Henno 5, Holdaway 6, Toledo 4, Suihkonen 2, Closter (L); Pasteur 7, Diop 2, Lietzke, Durand (L), Lefaivre 5, Polak. All. Silvano Prandi.

ARBITRI: Yener di Istanbul (Turchia) e Novak di Lubiana (Slovenia).

DURATA SET: 28’, 23’, 22’; tot 1h e 14’.

NOTE: 2.400 spettatori. Trentino Itas: 7 muri, 7 ace, 12 errori in battuta, 2 errori in attacco, 56% in attacco, 54% (26%) in ricezione. Chaumont Vb 52: 6 muri, 3 ace, 11 errori in battuta, 9 errori in attacco, 43% in attacco, 41% (13%) in ricezione. Mvp Sbertoli.

2025 CEV CUP, IN SEMIFINALE SFIDA AI TURCHI DELLO ZIRAAT BANK ANKARA (12-20 MARZO)

La qualificazione alle semifinali di 2025 CEV Cup, staccata questa sera ha consentito a Trentino Volley di entrare nel lotto delle migliori quattro squadre della competizione. Il prossimo step da superare per staccare la qualificazione alla Finale vedrà come avversaria una formazione turca.

Nel sesto doppio atto della competizione (che propone sempre e solo sfide di andata e ritorno ad eliminazione diretta) la Trentino Itas affronterà infatti lo Ziraat Bank Ankara, che martedì sera ha eliminato nei quarti di finale gli sloveni del Lubiana. Il match d’andata si giocherà a Trento fra l’11 ed il 13 marzo, quello di ritorno in Turchia fra il 18 e 20 marzo 2025. Per la definizione della data e dell’orario ufficiali di gioco bisognerà attendere la conferma dalle singole Società, in accordo con le rispettive federazioni nazionali e la CEV.

Come accaduto nei precedenti turni, otterrà la qualificazione la squadra che nell’arco del doppio confronto avrà ottenuto il maggior numero di punti nella classifica stilata in base alle due gare giocate in cui vengono assegnati – come per il campionato di SuperLega – 3 punti per la vittoria per 3-0 e 3-1, 2 per la vittoria per 3-2 e 1 per la sconfitta per 2-3. Il golden set (parziale di spareggio da disputare sino al 15 al termine della seconda gara) si giocherà solo in caso di parità di punti.

L’identikit dello Ziraat Bank Ankara

Rispetto alle maggiori Società di pallavolo turche ha meno tradizione (è stata fondata nel 1981) e quindi conta meno vittorie nel suo palmares: oltre a tre scudetti (vinti consecutivamente fra il 2021 e 2023), gli unici trofei presenti nel palmares del Club sono infatti una Coppa di Turchia (vinta nel 2010), quattro Supercoppe (2010, 2021, 2022 e 2023) e una Coppa Balcanica, vinta nel 2018. Nella stagione 2020/21 ha raccolto il risultato internazionale di maggior livello, sfiorando la vittoria della Challenge Cup (ceduta nella doppia finale all’Allianz Milano, nella cui rosa figuravano anche Sbertoli e Pesaresi), mentre nell’edizione 2024 di Champions League (vinta da Trento) è arrivata sino alle semifinali, eliminata dallo Jastrzebski.

Quella in corso è la sua ottava partecipazione alla CEV Cup, edizione in cui sino ad ora ha ottenuto solo vittorie (otto su otto), eliminando squadre quotate come il Galatasaray e Las Palmas. Nel campionato nazionale si trova stabilmente in testa alla classifica, con appena due sconfitte in ventun partite giocate e ben dodici punti di vantaggio sulla prima inseguitrice (i cugini dell’Halkbank Ankara).

L’allenatore Kavaz (che a febbraio del 2022 aveva preso il posto dell’italiano Santilli) ha a sua disposizione una rosa che ha tanto talento, specialmente su palla alta, tenendo conto che gli schiacciatori di posto 4 titolari sono lo statunitense Anderson (ex Vibo, Modena e Perugia) e il francese Clevenot (miglior giocatore dell’Olimpiade di Parigi, in Italia con la maglia di Milano e Piacenza) mentre nel ruolo di opposto le alternative di livello sono due: lo sloveno Stern (ex Latina, Padova e Verona) e l’olandese Ter Maat. Tutti gli altri giocatori sono autoctoni, ad eccezione del terzo martello Zonca (italiano, ex Santa Croce e Ravenna); nel giro della nazionale turca ci sono il regista Yenipazar, i centrali Bülbül e Savas ed il libero Bayraktar, i quattro atleti che completano il sestetto titolare.

Con Trentino Volley vanta un solo precedente, non ufficiale, giocato a Trento il 3 ottobre 2014 (successo gialloblù per 3-1) in una amichevole pre-campionato. Il club gialloblù ha però disputato nella sua storia due partite ufficiali contro una squadra di Ankara (l’Halkbank) proprio in Coppa CEV, perdendole entrambe: edizione 2005 del torneo, doppio 1-3 negli ottavi di finale (il 7 dicembre 2004 in casa, otto giorni dopo in Turchia).

Sestetto tipo: Yenipazar (p), Stern (o), Anderson-Clevenot (s), Savas-Bulbul (c), Bayraktar (l).

Il cammino in 2025 CEV Cup

Sedicesimi di finale

VaLePa Sastamala-Ziraat Bank Ankara 1-3 (20-25, 11-25, 25-22, 15-25)

Ziraat Bank Ankara-VaLePa Sastamala 3-0 (25-20, 25-21, 25-17)

Ottavi di Finale

Galatasaray HDI Istanbul-Ziraat Bank Ankara 1-3 (25-22, 16-25, 21-25, 13-25)

Ziraat Bank Ankara-Galatasaray HDI Istanbul 3-0 (25-21, 25-19, 25-18)

Play Off

Guaguas Las Palmas-Ziraat Bank Ankara 2-3 (26-24, 27-29, 15-25, 25-19, 9-15)

Ziraat Bank Ankara-Guaguas Las Palmas 3-0 (25-18, 25-23, 25-21)

Quarti di Finale

ACH Volley Ljubljana-Ziraat Bank Ankara 0-3 (21-25, 20-25, 19-25)

Ziraat Bank Ankara-ACH Volley Ljubljana 3-2 (25-20, 25-18, 20-25, 23-25, 15-13)

