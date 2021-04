TRENTINO IN AZIONE * CENTROSINISTRA : ROSSI, « TIZIANO UEZ IN CONSIGLIO COMUNALE A TRENTO ADERISCE AL NOSTRO PARTITO »

Su incarico dei sottoscrittori (Raffaelli ed Uez) invio la nota sottoriportata.

Ugo Rossi

*

Dopo l’incontro con una rappresentanza dei candidati di Azione il consigliere comunale Tiziano Uez ha comunicato la sua adesione ad Azione e l’ingresso nel gruppo Misto.

“ Sono convinto che Trentino in Azione abbia le caratteristiche per rappresentare una vera possibilità di governo serio e responsabile per la nostra città, per il Trentino e per il nostro paese, con pragmatismo moderazione e senza populismo e demagogia.

Il mio modo di interpretare l’impegno politico si è sempre basato sui contenuti sui progetti e sul “saper fare” caratteristiche che ho riconosciuto in Trentino in Azione.

Anch’io così come ha già fatto Ugo Rossi, con il quale ci sentiamo in particolare sintonia sulla visione politica, voglio portare il mio contributo per far crescere Trentino in Azione e dare la possibilità di essere rappresentati a tutti quanti sono stanchi della politica delle tifoserie, delle contrapposizioni solo ideologiche e ci chiedono invece un impegno sui contenuti e sul “fare” – Meno slogan e più idee questo è quello che serve alla politica”.

I candidati di Azione e il coordinatore politico Mario Raffaelli hanno dato il benvenuto a Tiziano Uez consapevoli della possibilità di portare in consiglio comunale idee e programmi di Trentino in Azione attraverso il lavoro del consigliere e dei due gruppi territoriali della città di Trento (Trento A e Trento B) che verranno costituiti rispettivamente nei giorni 15 aprile e 29 aprile.

*

Mario Raffaelli

Tiziano Uez