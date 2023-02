TRENTINO DIGITALE * APSS: « PRESUNTE CRITICITÀ DEL SISTEMA SAP S/4 HANA, IL NOSTRO RUOLO È FORNIRE LE LICENZE SAP E LA RELATIVA MANUTENZIONE »

16.11 - venerdì 10 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Presunte criticità del sistema Sap S/4 Hana di Azienda provinciale per i servizi sanitari. Sistema Informativo Sap S/4 Hana di Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Precisazione di Trentino Digitale. In merito alle notizie diffuse in queste ore da media locali circa presunte criticità del sistema “Sap S/4 Hana” dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss), Trentino Digitale intende precisare il proprio ruolo, ovvero quello di partner incaricato di fornire le licenze SAP e relativa manutenzione, oltre all’infrastruttura tecnologica e relativo supporto sistemistico, che ospita il sistema informativo dell’Apss.

Trentino Digitale ha offerto negli scorsi mesi la propria disponibilità ad estendere, a determinate condizioni, il proprio ruolo, così da contribuire all’ottimizzazione del sistema SAP e dell’erogazione dei servizi ad esso collegati, a favore sia di Apss che degli utenti finali.