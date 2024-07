TRENTINO – CONSIGLIO PAT/COALIZIONE MAGGIORANZA * KJ1: ABBATTIMENTO ORSA, IL NOSTRO SOSTEGNO AL PRESIDENTE FUGATTI»

17.05 - mercoledì 31 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Con grande fermezza, i consiglieri provinciali della coalizione di maggioranza esprimono il pieno appoggio e sostegno all’operato del Presidente Maurizio Fugatti e della Giunta Provinciale, sottoposti ad una gogna mediatica a seguito dell’abbattimento dell’orsa KJ1.

Il Presidente ha agito in conformità alla legge provinciale n. 9 del 2018 e al regolamento di gestione dei grandi carnivori Pacobace, che in caso di esemplari pericolosi, prevede l’abbattimento. Pericolosità, attestata anche dal parere di ISPRA: l’Istituto ha infatti ritenuto coerente il provvedimento con gli effettivi comportamenti aggressivi dell’orsa, resasi responsabile dell’attacco al turista francese e protagonista – dal 2017 – di sette interazioni con l’uomo.

“È inaccettabile che il Presidente sia nuovamente oggetto di pesanti attacchi per essere intervenuto a tutela della sicurezza dei cittadini, dando una risposta alla popolazione – in particolar modo delle valli – nel tentativo di restituire loro la possibilità di uscire di casa con più tranquillità.” – affermano i rappresentanti della coalizione di maggioranza. “Il nostro è un territorio di montagna, una realtà che chi non vive qui, non è in grado di cogliere. Rimandiamo quindi al mittente qualsivoglia strumentalizzazione e ogni sorta di violenza verbale da parte di millantatori o animalisti da salotto”.

L’amministrazione provinciale ha lavorato, lavora e continuerà a lavorare nel segno della prevenzione, dell’informazione e della messa in sicurezza del territorio, grazie all’assessore Failoni, all’incessante impegno del Corpo forestale e di tutti coloro che sono coinvolti in questa grande macchina, un operato volto a garantire il prezioso presidio del nostro Trentino e lo svolgimento delle attività tradizionali delle nostre comunità.

“Così come fatto dal Presidente Fugatti, anche a Roma si dovrebbero ascoltare le esigenze dei trentini, dei tanti sindaci che hanno chiesto a gran voce un aiuto, per rassicurare agli abitanti – e i turisti – che vivono e visitano il nostro territorio. Auspichiamo che la Provincia mantenga la stessa linea e siamo certi che proseguirà con le fondamentali attività di informazione, monitoraggio e prevenzione” – hanno concluso i rappresentanti della coalizione di maggioranza.

*

La Coalizione di maggioranza

Lega Trentino per Fugatti Presidente, Fassa, Fratelli d’Italia, Gruppo Misto,

La Civica, Noi Trentino per Fugatti Presidente, Partito Autonomista Trentino Tirolese