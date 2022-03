TRENTINO AUTONOMISTA LIBERO * TERRITORIO: SEGRETARIO VETTORE, « IN DUE MESI ABBIAMO INIZIATO A FARCI CONOSCERE CON NOSTRI GAZEBO, L’AMBIZIONE È TOCCARE 166 COMUNI DELLA PROVINCIA »

22.45 - lunedì 28 marzo 2022

Trentino Autonomista Libero: 166 Comuni e molto entusiasmo. Trentino Autonomista Libero è il partito del Trentino. In due mesi abbiamo iniziato a farci conoscere con i nostri gazebo, con l’ambizione di toccare tutti i 166 comuni che compongono la nostra provincia.

L’obiettivo è quello di coinvolgere e riunire tutte quelle persone che vogliono lavorare e fare, tutte quelle persone deluse dai partiti nazionali; egocentrici e romanocentrici, non avvezzi alla meritocrazia.

Il centro del programma politico è la difesa e l’attuazione al 100% della nostra Autonomia, con la A maiuscola, contro l’attacco di alcuni partiti nazionali.

Ai gazebo la gente dimostra di essere pronta a cogliere la nostra visione. Stufa e delusa dalla vecchia politica, nazionale e locale, sa e comprende che noi siamo sinceri ed onesti. Il nostro scopo è portare la loro voce in Provincia, non la nostra.

La domanda che spesso ci viene posta è: chi c’è dietro al Partito? La nostra risposta è candida e semplice: I Trentini e chi ama il Trentino.

Capiamo che portare le persone a credere a un progetto politico di questi tempi sia difficile, perché le persone sono stanche, diffidenti e deluse dai troppi voltagabbana.

Ma noi del Partito Trentino Autonomista Libero vogliamo dimostrare che un’alternativa sincera c’è e che loro possono essere protagonisti.

Abbiamo introdotto un nuovo concetto di politica: “LA POLITICA A DOMICILIO”. Questo perché siamo noi che cerchiamo i cittadini e le loro idee, insieme alla loro voglia di riscatto, e non loro che cercano la politica.

Siamo stati anche noi delusi dal solito modo di fare politica ed è per questo che ci siamo chiesti cosa potessimo fare. Dopo esserci guardati in faccia, ci siamo rimboccati le maniche e ci siamo messi in gioco fondando il T.a.l. per una NUOVA IDEA DI TRENTINO.

*

Il Segretario Politico

ADRIANO VETTORE