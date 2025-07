TRENTINO – APT VAL DI SOLE / DIMARO * RITIRO CALCIO NAPOLI: «ALLENAMENTI RIPRESI, DE BRUYNE E LUCCA LAVORANO SULLA SINTONIA»

16.19 - giovedì 24 luglio 2025

Dopo mezza giornata di riposo, trascorsa in rifugio tra le splendide montagne della Val di Sole, il Napoli è tornato in campo. Si riparte nel segno della fatica con un’altra seduta dal programma completo: lavoro fisico all’insegna della forza, della corsa aerobica e tanta tattica. Nel calcio si difende e si attacca insieme. E Conte ha seguito con grande trasporto emotivo il lavoro a metà campo: la linea difensiva viene esercitata sulla capacità di scappare dietro.

De Bruyne prova i movimenti ammirati anche in partita nel lavoro di pressione senza palla da “seconda punta mascherata” che si muove in armonia con Lucca, il principale riferimento offensivo in questa situazione. S’insiste anche con lo scivolamento laterale degli esterni alti Zanoli e Noa Lang (impiegati contro l’Arezzo) chiamati a stringere il campo in maniera compatta per chiudere gli spazi. Gli attaccanti nella simulazione di gioco erano Simeone ed Elvis Abbruscato, ex bomber e dalla scorsa stagione collaboratore di Antonio Conte. È tornato in gruppo McTominay, assente per un affaticamento contro l’Arezzo e pronto a scendere in campo contro il Catanzaro.

Si è rivisto Alessandro Buongiorno che sta recuperando il tono muscolare dopo l’intervento chirurgico per groin pain. (pubalgia). Non ci sarà neanche sabato nell’amichevole contro il Catanzaro, squadra di serie B allenata da Alberto Aquilani, che ha salutato da calciatore la Nazionale nel 2014, proprio quando il commissario tecnico era Antonio Conte.

il calcio d’inizio è come al solito alle 18 e lo stadio è sold-out da tempo. La seduta si è chiusa con una parte del gruppo che si è dedicata a stretching e allunghi mentre nell’altra metà campo i portieri Meret e Contini lavoravano con il preparatore Alejandro Rosalen Lopez. Conte sta modellando il suo Napoli per la stagione alle porte, stasera i tifosi potranno interagire con l’allenatore salentino e il suo staff.

Nel pomeriggio nuovo allenamento con la presenza in campo anche del campione trentino Francesco Moser. Ma il menù intenso della giornata ha già proposto la presentazione di Luca Marianucci e stasera alle 20.45 la presenza sul palco dell’area eventi di Antonio Conte con Lele Oriali e lo staff tecnico degli azzurri. Ci sarà da divertirsi.