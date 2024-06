TRENTINGRANA – CONCAST * NOMINE: «STEFANO ALBASINI CONFERMATO PRESIDENTE, VICE CESARE SCALET E PAOLO IANES»

17.17 - venerdì 7 giugno 2024

Stefano Albasini confermato presidente del Trentingrana Concast. La nomina, ieri sera, durante la prima riunione del consiglio di amministrazione eletto dall’assemblea dei soci dello scorso 23 maggio. Albasini è al secondo mandato.

Stefano Albasini è stato confermato presidente di Trentingrana Concast, il Consorzio dei Caseifici Sociali del Trentino. La nomina, ieri sera, durante la prima riunione del consiglio di amministrazione eletto nell’assemblea dei soci del 23 maggio scorso ospitata alla sede di Spini di Gardolo.

Albasini è al suo secondo mandato al vertice del consorzio lattiero caseario a cui aderiscono quattordici caseifici. “Sono soddisfatto per la conferma che segna il mio secondo mandato al vertice del consorzio – dice Albasini – Nell’occasione ringrazio colleghe e colleghi consiglieri che mi hanno rinnovato la fiducia per questo nuovo incarico triennale. Le sfide che abbiamo dinanzi non sono facili ma sono convinto che, se affrontate con spirito cooperativo, riusciremo a vincerle per il bene del settore e dei singoli caseifici”.

Sono inoltre stati eletti due vicepresidenti: Cesare Scalet (Caseificio Primiero) e Paolo Ianes Caseificio Castelfondo)

Il comitato esecutivo è formato, oltre che dal presidente e dai due vicepresidenti, da Ezio Valenti (Latte Trento) e Mirko Endrizzi (Coredo).

Ricordiamo che, nel 2023, il valore della produzione registrato nel 2023 da Trentingrana Concast, diretto da Marco Ramelli, è stato di 63,4 milioni di euro. I quattordici Caseifici associati rappresentano il riferimento per 635 aziende agricole che, nel 2023, hanno conferito circa 115mila tonnellate di latte, corrispondente all’83% del latte prodotto complessivamente in provincia di Trento.

Il consiglio di amministrazione eletto nell’assemblea dello scorso maggio è formato da: Stefano Albasini (Caseificio di Terzolas), Marisa Corradi (Altipiani), Mirco Covi (Fondo), Renzo Creazzi (Sabbionara), Giambattista Vanzo (Predazzo), Luigi Deluca (Val di Fassa), Mirko Endrizzi (Coredo), Diego Fezzi (Mezzana), Paolo Ianes (Castelfondo), Enrico Zucal (Romeno), Renzo Marchesi (Rumo), Cesare Scalet (Primiero), Saverio Trettel (Cavalese), Ezio Valenti (Latte Trento).