TRENITALIA * SUMMER EXPERIENCE 2024 TRENTINO-ALTO ADIGE: «10 FRECCIAROSSA AL GIORNO ROMA-FIRENZE-BOLOGNA, DA E PER TRENTO E BOLZANO»

14.12 - lunedì 20 maggio 2024

SUMMER EXPERIENCE 2024 TRENTINO-ALTO ADIGE: PIU’ DESTINAZIONI, SERVIZI INTERMODALI E PROMOZIONI

10 Frecciarossa al giorno Roma-Firenze-Bologna da e per Trento e Bolzano.

2 Frecciarossa aggiuntivi Milano-Bolzano sabato e domenica confermati i FrecciaLink verso le più belle località di montagna.

Nuovi collegamenti per le mete turistiche estive, città d’arte e borghi. Più servizi intermodali e digitali a beneficio dei viaggiatori, per muoversi in maniera sempre più confortevole e sostenibile, anche grazie a nuove soluzioni combinate con treno, bus, nave o aereo. La Summer Experience 2024 del Polo Passeggeri del Gruppo FS – composto da Trenitalia (società capofila), Busitalia, Ferrovie del Sud Est e FS Treni Turistici Italiani – prende il via il 9 giugno e si arricchisce con treni di ultima generazione acquistati anche con fondi PNRR direttamente assegnati a Trenitalia. Le novità della stagione estiva sono state presentate oggi a Roma da Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia.

Oltre 700 le destinazioni estive che possono essere raggiunte ogni giorno. Nel dettaglio, l’offerta estiva prevede quotidianamente più di 270 Frecce, per oltre 130.000 posti offerti. Intercity e Intercity Notte viaggeranno verso più di 230 città (70 le mete estive). I 6.000 treni al giorno del Regionale raggiungeranno in modo capillare oltre 1.700 destinazioni, di cui 500 a vocazione turistica.

Cresce l’offerta intermodale, con collegamenti verso 19 porti e 23 aeroporti, ai quali si aggiungono 12 rotte FRECCIALink, in connessione con le Frecce e 159 link per mete turistiche in connessione con i treni del Regionale.

“Il treno è protagonista della vita delle persone, non solo come mezzo di trasporto, ma anche come luogo e spazio nel quale è possibile consolidare e diffondere una cultura comune a favore della salute, dell’inclusione e della sostenibilità. La Summer Experience di Trenitalia che presentiamo oggi, ci consente di offrire un modello di eccellenza unico, grazie a migliaia di treni e bus che ogni giorno muovono milioni di persone”, ha affermato Stefano Cuzzilla, Presidente di Trenitalia.

“Abbiamo archiviato un anno straordinario che lascia in dote una sensibile crescita della soddisfazione espressa dai clienti in termini di qualità e affidabilità del servizio. Le molteplici iniziative intraprese in questi tre anni hanno, infatti, consentito di migliorare i risultati di customer satisfaction e tutta la nostra offerta è permeata dalla sostenibilità, che si traduce in investimenti per una flotta più giovane, in servizi intermodali che consentono di lasciare a casa l’auto e in innovazioni tecnologiche che garantiranno un’esperienza di viaggio ancora più completa e di qualità. Guardiamo all’estate con entusiasmo. Le previsioni per il 2024 indicano una crescita ulteriore, sostenuta dalla domanda interna per tutte le divisioni di business e le società del Polo, in particolare per il segmento turismo; con una spinta importante che arriva anche dai collegamenti internazionali”, ha dichiarato Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia.

FRECCIAROSSA E FRECCIALINK PER LA MONTAGNA

Scegli il Frecciarossa per le vacanze in montagna:​ 10 Frecciarossa al giorno Roma-Firenze-Bologna da e per Trento e Bolzano, 2 Frecciarossa aggiuntivi Milano-Bolzano sabato e domenica​. E con FrecciaLink raggiungi le più belle località di montagna sulle Alpi:​ Val Gardena (Selva V.G., S. Cristina V.G., Ortisei)​, Val di Fassa e Val di Fiemme (Canazei, Vigo di Fassa, Moena, Predazzo, Cavalese)​, Cortina e Cadore (Cortina d’Ampezzo, S. Vito di Cadore, Tai di Cadore)​, Madonna di Campiglio e Pinzolo, Courmayeur e Aosta.

IN INTERCITY VERSO LA MONTAGNA

Tutti i fine settimana, dal 7 giugno al 15 settembre, con Intercity si potrà raggiungere San Candido con un collegamento diretto in partenza da Roma. Durante il fine settimana verrà inoltre prolungato a Bolzano un collegamento Bologna-Lecce.

PER GLI APPASSIONATI DELLE DUE RUOTE SULLA LINEA BOLOGNA – VERONA – TRENTO – BOLZANO – BRENNERO

A partire da giugno i Regionali Veloci della Direzione Regionale Veneto di Trenitalia in circolazione sulla linea Bologna-Verona-Trento-Bolzano-Brennero saranno attrezzati con una carrozza aggiuntiva dedicata al trasporto bici permettendo ad ogni treno di trasportare 64 biciclette per un totale di 896 posti bici al giorno.

TRENITALIA, AZIENDA PET FRIENDLY E SEMPRE PIÙ CONVENIENTE

La società capofila del Polo Passeggeri si conferma attenta alle esigenze di tutti e offre vantaggi anche agli amici a quattro zampe. Per tutto il periodo estivo – dal 1° giugno al 15 settembre – cani, gatti e altri animali domestici, sia di piccole che di grandi dimensioni, potranno salire a bordo delle Frecce e degli Intercity gratuitamente.