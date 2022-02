TRANSDOLOMITES * TESSERAMENTO 2022: PRESIDENTE GIRARDI, « SERVONO SENSIBILITÀ E CORAGGIO DI METTERSI IN GIOCO, PER COSTRUIRE IL FUTURO DELLE VALLI E DELLA MONTAGNA »

17:12 - 12/02/2022

Con la pubblicazione di due diverse locandine (la prima in ordine di tempo in allegato) Transdolomites ha avviato la campagna di tesseramento per l’anno 2022.

Essa si rivolge alla riconferma della fiducia anche per l’anno in corso per i tanti soci che da 16 anni costituiscono l’anima dell’associazione. Messaggio che punta anche a sensibilizzare tutta la comunità al tema sempre più attuale che riguarda la mobilità sostenibile, ambiente, turismo, energia.

Messaggio che accompagna Transdolomites sin dalla sua nascita nel 2006 e che ora nella Costituzione italiana viene istituzionalizzato nell’articolo 9 contemplando la tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi aggiungendosi alla tutela del patrimonio paesaggistico e del patrimonio storico e artistico.

Due locandine che verranno esposte negli spazi pubblici ove all’invito ad aderire all’associazione centrale si lancia il messaggio ad essere cittadinanza attiva nel percorso che delineerà il futuro della mobilità.

Tema universale che non esclude nessuno perché tutti noi in tanti modi siamo costantemente in movimento senza distinzione di età, sesso, nazionalità. Futuro che sarà condizionato dalle nostre scelte, comportamenti, cultura.

Mobilità sostenibile che è una ricetta di ingredienti quali l’andare a piedi, in bicicletta, l’utilizzo dei mezzi pubblici e che a breve vivrà delle rivoluzioni legislative, tecnologiche molto importanti.

Con il tempo vedremo crollare la falsa convinzione ad esempio che la ferrovia sia “ interessante” ma costosa. Proprio grazie alla rivoluzione cui assisteremo il mezzo veramente sostenibile anche dal punto di vista economico sarà proprio il treno a scapito degli altri mezzi di trasporto.

Il 2022 si presenta ricco di impegni per quanto riguarda la nostra associazione. Rafforzeremo la comunicazione sulle valli dell’Avisio ove tra l’altro proseguiremo con l’offerta di pubbliche conferenze, l’attività dei convegni che avranno luogo a Trento e Bolzano nel contesto di EUSALP dove centrale sarà il tema dei collegamenti transfrontalieri alpini per puntare alla decarbonizzazione dei trasporti nelle Alpi.

Verrà programmata la pubblica presentazione dello studio svizzero per la Ferrovia Valli dell’Avisio, è in programma a maggio un viaggio studio a Lugano (CH) che organizzeremo con la Stadler azienda leader nella produzione di treni, tram e tram-treni, e l’attività dei convegni in programma per l’autunno 2022.

A ciò si affiancano le attività di collaborazione con gli istituti scolastici ed la terza edizione del Trekking delle Valli dell’Avisio sempre in autunno.

Insomma ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età. Servono la sensibilità ed il coraggio di mettersi in gioco per costruire non solo il futuro delle valli ma anche della montagna.

*

Massimo Girardi

Presidente di Transdolomites