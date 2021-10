TRANSDOLOMITES * MOBILITÀ E FERROVIA: GIRARDI, « AL MUSE DI TRENTO IL 28/10 IL CONVEGNO SU TURISMO PNRR ED EUROPEAN GREEN DEAL, TRA I RELATORI GIUSEPPE CATALANO DEL MINISTERO INFRASTRUTTURE »

Convegno ; 2020 Anno Nazionale del treno turistico ; 2021 Anno Europeo delle Ferrovie. Turismo, PNRR e European Green Deal: il treno come risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile. MUSE, 28 ottobre 2021.

Ore 09,00 – 12.00 – 14 – 18,30

Programma della sessione della mattina: “Il treno turistico, per un turismo sostenibile”,

Massimo Girardi, Presidente di Transdolomites. Saluto e introduzione ai lavori.

Roberto Andreatta , Dirigente generale Dipartimento territorio e trasporti, ambiente, energia e cooperazione della Provincia Autonoma di Trento.

Interventi tecnici:

– Stefano Maggi, Università degli Studi di Siena, storico e accademico italiano specializzato nello studio dei trasporti ferroviari e del mutuo soccorso. “ “Ferrovie e turismo. Un binomio inscindibile

Valeria Mascoli: Fondazione Ferrovie dello Stato

Anna Donati : responsabile mobilità Kyoto Club, portavoce AMODO: Ferrovie locali e treni turistici, diamo slancio al futuro sostenibile del Paese.

Massimo Ferrari: Presidente di Assoutenti/Utp (Associazione Utenti del Trasporto Pubblico),

aderente ad AMoDo. “Quali ferrovie locali in esercizio potrebbero essere valorizzate ad uso turistico e come”.

Helmuth Moroder ; Protezione del clima-turismo lento

Federico Rigobello, Società Veneta Ferrovie: “ Treni storici, turismo e volontariato: l’esempio di SVF”

Tempo degli interventi, 15-20 minuti.

Sessione pomeridiana: 2021 Anno Europeo delle Ferrovie. Turismo, PNRR e European Green Deal: il treno come risorsa strategica per lo sviluppo sostenibile

Ore 14,00 – 18,30

Rappresentanza istituzionale.

– Saluto e introduzione: Massimo Girardi, presidente Associazione Transdolomites

– Saluto delle Autorità.

– Giuseppe Catalano, Responsabile della Struttura tecnica di missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorveglianza del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

– Nino Zambara, Capo dell’Unità della Commissione Europea per lo “European Year of Rail”. Direzione Generale Mobilità e Trasporti.

– Herbert Dorfmann, Europarlamentare.

– Mr Ekkehard Allinger-Csollich, Capodipartimento Mobilità del Tirolo.

– Ezio Facchin , Assessore alla transizione ecologica,

mobilità, partecipazione e beni comuni del Comune di Trento.

Interventi tecnici

– Alberto Venuto, Ingegnere Ambientale . “ Inquinamento atmosferico e pandemia di Covid-19:quale correlazione?

– Generale Mario Pietrangeli , Consigliere Nazionale AEC ( Association Europeenne Cheminots/Ferrovieri) “le ferrovie del risorgimento e il ruolo dei treni nella prima e seconda guerra mondiale “

– Walter Finkbohner ; Imprenditore, giornalista, già Direttore generale e poi consulente delle Ferrovie elvetiche. (CH)

– Ing. Paolo Genovesi, di Rete Ferroviaria S.p.A, Dirigente Responsabile della Sicurezza di Rete e Qualità . “ Confronto fra diverse modalità di gestione tram-treno, criticità e normativa di riferimento.

– Enrico Cantoni , Ingegnere dei trasporti ( società Transplan) “ipotesi di ferrovia in Alta Val Camonica” .

– Marcello Serra, Vicepresidente Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani Area Centro. LE FERROVIE ALPINE, una risorsa fondamentale per la mobilità territoriale e turistica. Riflessioni sulle reali prospettive di potenziamento e di sviluppo delle infrastrutture ferroviarie esistenti

– Italo Piffer portavoce “THT-terra tra i monti”. “Valsugana, perche’ la ferrovia. Storia, presente e prospettive.”

Tempo degli interventi, 15-20 minuti

Le conferme di iscrizione in presenza nella Sala del Muse vanno inviate all'attenzione di Massimo Girardi all'indirizzo; [email protected]

Ingresso in sala conferenze con Green pass e mascherina

L’evento sarà trasmesso anche in streaming sulla pagina Facebook di Transdolomites.



Massimo Girardi

Presidente di Transdolomites