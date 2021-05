TRANSDOLOMITES * FERROVIA TRENTO-PENIA: “ CONFERENZA STAMPA SULLE INADEMPIENZE PAT, PER LA PRIMA VOLTA ESPOSTE IN PUBBLICO LE FALSE PROMESSE “ (13/5 – ORE 10.00 – DIRETTA VIDEO OPINIONE)

Per giovedì 13 maggio, alle 10.00, nella Sala conferenze dell’hotel America, via Torre Verde 50 a Trento, Transdolomites convocherà una conferenza stampa in presenza.

Servendoci di una mostra grafica, racconteremo pubblicamente le inadempienze dei governi della Pat, che a distanza di anni non sono ancora giunte alla stesura dello studio di fattibilità per la ferrovia Trento-Penia di Canazei.

Rassegna stampa strutturata sulla cronaca che riepiloga gli annunci: dalle fanfare di Metroland ad oggi con le dichiarazioni di chi aveva governato, le riproduzioni della mozione n° 38 del 12 giugno 2014 del Consiglio provinciale di Trento e quelle di comuni, Comunità della valle dell’Avisio e Consiglio Comunale di Trento, ora per la prima volta esposte in pubblico.

18 mozioni in totale prodotte tra il 2014 e 2018 tutte a chiedere lo studio della fattibilità della Ferrovia Avisio, rimaste lettera morta. I programmi elettorali e le false promesse a mezzo stampa. Richieste d’incontro inoltrate via mail all’esecutivo provinciale senza ottenere alcune risposta. Tutto ciò sarà visibile negli espositori che verranno posizionati nella Sala conferenze.

Chi governa adotta la strategia del “perdere tempo”, confidando che i proponenti delle proposte si stanchino; i politici tirano a campare sperando nel fatto che la gente dimentichi.

Purtroppo per loro Transdolomites non si stanca e non dimentica; giovedì la nostra associazione sarà presente, ad “alzare la voce “con la pretesa che vi sia rispetto da parte delle istituzioni provinciali e dei comuni, riguardo le volontà che loro hanno manifestato.

Rispetto della sovranità delle istituzioni significa anche il rispetto della volontà dei cittadini.

I protocolli Anticovid consentono l’accesso a 26 persone. Diretta video su: https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/

Massimo Girardi

Presidente di Transdolomites