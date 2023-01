TRANSDOLOMITES * CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI: GIRARDI, « RINNOVO DIRETTIVO – ADEGUAMENTO STATUTO – ELEZIONE NUOVO PRESIDENTE (A CEMBRA 18/1 – ORE 17.00) »

16.48 - sabato 14 gennaio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Diamo notizia della convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci di Transdolomites che avrà luogo mercoledì 18 gennaio 2023 ore 17.00 a Cembra nella Sala S.Cuore dell’Oratorio in Via S. Carlo N. 1 primo piano. Come da metodo adottato da vari anni, l’Assemblea dei Soci è itinerante nelle Valli di Fassa, Fiemme e Cembra per una questione di vicinanza territoriale. Il 2023 spetta alla Val di Cembra

L’ Assemblea è chiamata a deliberare l’elezione del Direttivo per il triennio 2023-2024-2025 e quindi ogni membro dell’Associazione potrà proporsi come candidato per il Direttivo. Quest’ultimo eleggerà al suo interno il nuovo presidente. Tra I punti all’ordine del giorno l’adeguamento dello Statuto per procedere nella trasmigrazione al Registro Nazionale del Terzo Settore, la relazione sull’attività del 2022, discussione e delibera del bilancio economico del 2022 e previsione per il 2023.

Verranno presentate le linee guida per l’attività per il 2023 che prevede l’organizzazione di nuovi convegni sul tema dei trasporti, le conferenze pubbliche nelle Valli di Fassa, Fiemme e Cembra per la presentazione puntuale dei contenuti dello studio svizzero di valutazione della Ferrovia Avisio.

Tra gli eventi di rilievo per la primavera 2023 il workshop internazionale che Transdolomites intende organizzare a Zurigo ove si provvederà a invitare i portatori di interesse di Italia , Svizzera, Austria, Germania, Francia tra i quali potrebbero farsi avanti gli investitori disponibili a finanziare o anche costruire il nuovo collegamento ferroviario tra Trento e Penia di Canazei. Già nel 2009 due alti dirigenti della Ferrovia Retica avevano scritto a Transdolomites una lettera nella quale esprimevano l’interesse e la disponibilità a collaborare al progetto della Ferrovia Avisio.

Dal 2009 ai giorni nostri molta strada è stata fatta in termini di studi e quello ultimo portato a casa con la firma di Willi Huesler , Luca Urbani e Daniel Staubli tutti di Zurigo, dimostra numeri e scenari alla mano che il vero affare e la soluzione più valida e sostenibile è una ferrovia da Trento a Penia di Canazei via Val di Cembra.

Di gran lunga più efficace e sostenibile economicamente rispetto al BRT o l’ipotesi di un impianto a fune orizzontale di collegamento tra Moena e Canazei. Uno studio made in Svizzera è un certificato di garanzia e la carta da visita che ci permette di portare all’attenzione di una platea internazionale l’idea progettuale di Transdolomites. Con l’occasione diamo avviso che è aperta la campagna di tesseramento per l’anno 2023; rinnovo delle sottoscrizioni e domanda per le nuove adesioni.

La quote sono invariate rispetto al 2022 e quindi corrispondono a ;

– € 20,00 socio ordinario

– € 30,00 quota famiglia

– € 50,00 socio sostenitore.

Massimo Girardi

Presidente di Transdolomites