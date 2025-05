TOSI (FI-PPE) * UE – SICUREZZA STRADALE: «TROPPI MOTOCICLISTI VITTIME DELLA STRADA, SIA ESTESA L’INIZIATIVA DELLA SPAGNA SULL’OBBLIGO DELL’AIRBAG AI NEOPATENTATI»

14.11 - venerdì 2 maggio 2025

L’europarlamentare di Forza Italia-Ppe Flavio Tosi auspica che, dopo la decisione della Spagna che dal prossimo luglio obbliga l’utilizzo dell’airbag ai nuovi motociclisti per ottenere la patente A, sia esteso e incentivato in tutta l’Unione europea l’uso di questi dispositivi di sicurezza.

Pertanto, Tosi ha presentato un’interrogazione alla Commissione europea nella quale le chiede, in base alle sue competenze in materia di sicurezza, se “intende promuovere a livello europeo, attraverso iniziative legislative o raccomandazioni, l’adozione di dispositivi di protezione avanzati per motociclisti, come gli airbag”; se “prevede misure per sostenere finanziariamente l’adozione di tali dispositivi attraverso fondi europei o programmi di sicurezza stradale”; e “come intende valorizzare e diffondere tra gli Stati membri le migliori pratiche per ridurre la mortalità tra gli utenti vulnerabili della strada”.

Tosi infatti ricorda che i “motociclisti sono una delle categorie più esposta agli incidenti stradali gravi o mortali, rappresentano il 20% delle vittime della strada in Ue. I dispositivi di protezione individuale avanzati, come gli airbag, rappresentano quindi un’importante innovazione per migliorare la sicurezza stradale”.

On. Flavio Tosi

Eurodeputato – Coordinatore veneto di Forza Italia