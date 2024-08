TMA – TRENTINO MUSIC ARENA * “DRIP FESTIVAL”: «REBEL ROOTZ – VALENTINA CARATI – DON FT CROMO -, NASKA CHIUDONO L’EVENTO / IN 7.000 PER ASCOLTARE CAPO PLAZA – NEIMA EZZA – RONDO DA SOSA»

20.38 - venerdì 30 agosto 2024

La musica trap piace ai giovani trentini. Ieri c’erano oltre 7000 giovanissimi per CAPO PLAZA, NEIMA EZZA, RONDO DA SOSA. I trapper hanno infiammato l’estate musicale 2024 della Trentino Music Arena (TMA) di Trento, affidata al Centro Servizi Culturali Santa Chiara.

Oggi al Drip Festival si cambia genere, sul palco: REBEL ROOTZ, VALENTINA CARATI, DON FT CROMO, NASKA. Ad aprire la serata le ultime fasi dei casting “EUROPEAN VOICE & SOUND” e “INTERNATIONAL VOICE & BABY TALENT FESTIVAL”, organizzati da Nove Eventi, con artisti provenienti da tutta Italia.

Sul palco anche i cantanti e le band del TMA CONTEST, organizzato dal Centro Servizi Culturali Santa Chiara, per far emergere i talenti trentini. Ieri per il TMA Contest si sono esibiti Alessandro Cecchi – Chanaz, di Primiero S. Martino di Castrozza, con “Il giorno del poi”; Igor Tavernaro – Aka, di Transacqua, con la canzone “Lungomare”. Oggi hanno trascinato il pubblico Jamming Parrillo – Amelia & The Bot, provenienti da Bolzano, con il brano “Rg Btch”; Andrea Filippi – Radiolovers, di Rovereto, con il brano “Vestito di Te”.

Il DRIP FESTIVAL è proseguito con le sonorità di ispirazione reggae dei trentini REBEL ROOTZ. Il grande impatto musicale e la naturale capacità di coinvolgere il pubblico, rende questa band unica, energica e solare. Massimo Fontanari (voce e chitarra), Carlo Villotti (chitarra e cori), Francesco Dallago (basso), Pietro Toniolli (tastiere), Michele Tasin (tastiere e cori), Loris Dallago (batteria) hanno regalato al pubblico le canzoni storiche e la versione di “La musica non c’è” di Coez, prima cover realizzata dalla band che sta avendo un grande successo soprattutto nei live. Tra i brani in scaletta Tu Sei Musica, Esiste Un Fuoco, La Regna, Dimmi Di Te, Dammi La Forza, Kilometri.

Cambiando genere, a salire sul palco anche VALENTINA CARATI, vincitrice di Una Voce per l’Europa/ A Voice for Europe 2018, uno dei contest dell’estate musicale della TMA. Ventitré anni di Bologna ha collaborato con molti cantanti tra cui: Renga, Povia, Irene Grandi, Bocelli. Ha aperto i concerti di Katia Ricciarelli, Fausto Leali, Tiromancino e duettato con il cantautore Franco Fasano. Sul palco ha proposto, tra gli altri, i due singoli “Uomini banali” e “Apri le tue braccia” e l’ultimo singolo “Stelle cadute” ora è in rotazione su tutte le radio. DON (Ennio Richiedei) artista della provincia bresciana nel rap-trap ha trovato la via di salvezza quando gli dissero di avere un’operazione delicata da fare. Idolo dei live si è esibito in FT con CROMO.

A chiudere la serata NASKA tornato dopo un anno alla Trentino Music Arena con un sound che strizza l’occhio al punk rock dei Sum41, Blink182, Pixies, Nirvana e Green Day, alle influenze del pop. In scaletta 23 brani tra cui: Schiena Dritta, Fuori Controllo, 7 Su 7, Polly, A Nessuno, O Mi Uccidi, Spezzami Il Cuore, California, Rebel, Cattiva.

La TMA ha cosi salutato il suo pubblico ma per poco. Ancora in programma tanta musica.

Da non perdere, martedì 3 settembre, il concerto degli EUROPE, storica rock band svedese. Gli Europe hanno venduto circa 20 milioni di copie in tutto il mondo, 40 contando anche i vari singoli. Con ‘Final Countdown’ scritta nel 1982 e divenuta album nel 1986, gli Europe hanno venduto oltre 15 milioni di copie e il singolo raggiunse il primo posto in classifica in 25 Paesi, consacrandoli a livello globale. Da allora una carriera lunga e ricca di altri successi che la band ripercorrerà in questa magica serata, unica data italiana.

Martedì i cancelli apriranno alle ore 20.00. In programma ci sarà anche la masterclass del produttore discografico, ingegnere del mix, Steve Lyon riservata agli iscritti del TMA Contest. I partecipanti alla masterclass avranno anche libero accesso al concerto (iscrizioni@tmacontest.it). La musica inizierà con UNDERTONE e NEREIS, band trentine emergenti selezionate dagli EUROPE con un contest dedicato che ha coinvolto quasi un centinaio di artisti.

Gli Undertone sono nati da un’idea del chitarrista Matteo Stefani e del bassista Luca Sittoni. A loro si sono aggiunti la cantante e chitarrista Andrea Lascala e Giacomo Dallavalle alla batteria. Il gruppo muove sonorità grunge, stoner e metal, influenzati principalmente da A Perfect Circle, Down, Alice in Chains e Tool. Il sound della band spazia da accordature basse e distorsioni pesanti a suoni cristallini, momenti melodici e atmosferici, lasciando spesso spazio a intermezzi strumentali.

NEREIS è una band heavy rock trentina con un tocco metal. Del 2012 il suo primo intitolato Burnin’ Game. Ai fondatori Sam Fabrello (chitarra), Gian Nadalini (basso) e Dave Odorizzi (batteria), si sono aggiunti Andy Barchiesi (voce solista) e Mattia Pessina (chitarra). Nati per i live, i NEREIS si sono esibiti in tutta Europa. L’ultimo album Turning Point ha ricevuto ampi consensi della critica musicale. La band è stata scelta anche per supportare i Three Days Grace nelle date del loro tour russo del 2018 e, nella primavera del 2019, si sono uniti ai Bullet For My Valentine come principali apripista per il loro tour baltico.

Sabato 7 e domenica 8 settembre il gran finale dell’estate. A misura di famiglia, “Ragazzi in Festa” vedrà le finali dell’International Voice & Baby Talent Festival” già testato con successo in Arena nel 2023, in una giornata (domenica 8 settembre) animata da Oreste Castagna, Bumbi Show, Laura Show direttamente da Rai Yoyo. Sarà un’esplosione di musica ACHILLE LAURO, LA RUA (sabato 7 settembre); THE KOLORS (domenica 8 settembre).