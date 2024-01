TIM * SPARKLE: « RICEVUTA DAL MEF UN’OFFERTA PER L’ACQUISTO, AVRÀ EFFICACIA PER 15 GIORNI »

22.57 - mercoledì 31 gennaio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

TIM: RICEVUTA DAL MEF UN’OFFERTA PER L’ACQUISTO DI SPARKLE

TIM comunica di aver ricevuto in data odierna dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) un’offerta per l’acquisto di Sparkle.

Nella stessa, si fa riferimento altresì all’eventualità di negoziare una diversa opzione, con possibili adeguamenti delle condizioni contrattuali, nel caso TIM mantenesse una quota minoritaria per un determinato arco temporale e supportasse la realizzazione del piano strategico.

L’offerta avrà efficacia per 15 giorni e verrà sottoposta all’esame del Consiglio di Amministrazione di TIM programmato per il prossimo 7 febbraio.

*

TIM: OFFER FOR THE PURCHASE OF SPARKLE RECEIVED FROM MEFTIM announces that it has today received an offer from the Ministry of Economy and Finance

(MEF) for the acquisition of Sparkle. The offer also refers to the possibility of negotiating a

different option, with possible adjustments to the contractual terms, in the event TIM retains

a minority stake for a certain period of time and supports the implementation of the strategic

plan.

The offer will be effective for 15 days and will be examined by TIM’s Board of Directors

scheduled for 7 February next.