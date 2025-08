TIM * RISULTATI PRIMO SEMESTRE 2025: «RICAVI IN AUMENTO A 6,6 MLD DI EURO (+2,7% YOY), EBITDA AFTER LEASE IN CRESCITA DEL 5% YOY A 1,7 MLD»

17.05 - martedì 5 agosto 2025

Risultati organici primo semestre 20251

RICAVI DI GRUPPO IN AUMENTO A €6,6 MLD (+2,7% YoY)

EBITDA AFTER LEASE DI GRUPPO IN CRESCITA DEL 5% YoY A €1,7 MLD

NEL TRIMESTRE DEBITO NETTO AFTER LEASE STABILE A €7,5 MLD, EQUITY FREE CASH FLOW AFTER LEASE POSITIVO PER 0,1 MLD

CONFERMATE TUTTE LE GUIDANCE

Highlights operativi:

IN ITALIA RICAVI TOTALI IN CRESCITA A €4,5 MLD (+1,6% YoY) ED EBITDA AFTER LEASE IN AUMENTO DEL 4,2% YoY A €1,0 MLD:

PER TIM CONSUMER RICAVI STABILI A €3,0 MLD (+0,1% YoY)

PER TIM ENTERPRISE FORTE CRESCITA A €1,6 MLD (+4,7% YoY)

PER TIM BRASIL RICAVI TOTALI PARI A €2,1 MLD (+4,8% YoY) ED EBITDA AFTER LEASE PARI A €0,8 MLD (+6,1% YoY)

[1] Nei risultati finanziari e operativi del Gruppo TIM del primo semestre 2025, TI Sparkle è stato classificato, ai sensi dell’IFRS 5, come attività cessata, in quanto tutte le condizioni necessarie per il completamento della cessione sono soddisfatte. Pertanto, il perimetro TIM Domestic non include TI Sparkle, salvo diversa indicazione.Al fine di fornire una migliore comprensione dell’andamento del business, vengono presentati i dati organici ‘like-for-like’ del primo semestre 2024. Tali dati considerano TI Sparkle come attività cessata nonché l’operazione NetCo come se fosse avvenuta all’inizio del periodo di riferimento (1° gennaio), simulando l’impatto della relazione fra TIM e NetCo/FiberCop, regolata dal Master Service Agreement (MSA).