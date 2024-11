TIM * RISULTATI AL 30/9/2024: «RICAVI E MARGINI IN CRESCITA NEI PRIMI 9 MESI, NEL TRIMESTRE RIDUZIONE DEL DEBITO»

17.39 - mercoledì 13 novembre 2024

TIM: RICAVI E MARGINI IN CRESCITA NEI PRIMI NOVE MESI DEL 2024. RIDUZIONE DEL DEBITO NEL TRIMESTRE IN LINEA CON GLI OBIETTIVI DI PIANO.

Milano, 13 novembre 2024 – Risultati organici nove mesi 20241:

■ RICAVI TOTALI DI GRUPPO PARI A €10,7 MLD (+3,4% YoY)

■ RICAVI TOTALI DOMESTICI PARI A €7,4 MLD (+1,8% YoY)

■ EBITDA AFTER LEASE DI GRUPPO IN CRESCITA DELL’11,1% YoY A €2,7 MLD

■ EBITDA AFTER LEASE DOMESTICO IN CRESCITA DELL’8,3% YoY A €1,5 MLD

■ DEBITO FINANZIARIO NETTO AFTER LEASE IN CALO SOTTO GLI €8 MLD

1 I risultati economici al 30 settembre 2024 di TIM Domestic sono basati sulle informazioni preliminari e gestionali ‘like-for-like’ per il primo semestre del 2024, realizzate simulando l’impatto della relazione fra TIM e NetCo, regolata dal Master Service Agreement (MSA), mentre, per il terzo trimestre registrano l’effettivo impatto contabile dell’MSA e del Temporary Service Agreement (TSA). I nove mesi del 2023 utilizzati come confronto, sono ugualmente basati su informazioni ‘like-for-like’, simulando gli effetti della relazione TIM/NetCo come se l’operazione di cessione di NetCo fosse avvenuta il 1 gennaio 2023.

PRESS RELEASE

TIM: REVENUES AND EARNINGS GROWTH IN THE FIRST NINE MONTHS OF 2024

DEBT REDUCTION ON TRACK WITH PLAN IN THE THIRD QUARTER

Milan, November 13, 2024 – Organic results for first nine months of 20241:

■ GROUP TOTAL REVENUES AT €10.7 BLN (+3.4% YoY)

■ DOMESTIC TOTAL REVENUES AT €7.4 BLN (+1.8% YoY)

■ GROUP EBITDA AFTER LEASE UP BY 11.1% YoY AT €2.7 BLN

■ DOMESTIC EBITDA AFTER LEASE UP BY 8.3% YoY AT €1.5 BLN

■ NET FINANCIAL DEBT AFTER LEASE DOWN BELOW €8 BLN

1 TIM Domestic’s financial results for the nine months ended September 30, 2024 are based on preliminary and “lik