TIM * RELAZIONE FINANZIARIA AL 30/6/2024: «IL CDA APPROVA, RICAVI TOTALI DI SERVCO PARI A €7,1 MILIARDI (+3,5 YOY)»

21.59 - giovedì 26 settembre 2024

(La relazione è realizzata in applicazione dei principi contabili internazionali e classifica il perimetro NetCo come ‘discontinued operations’ in applicazione dell’IFRS 5)

CONFERMATI I RISULTATI PRELIMINARI E GESTIONALI ‘LIKE-FOR-LIKE’ RELATIVI A SERVCO COMUNICATI AL MERCATO LO SCORSO 31 LUGLIO

RICAVI TOTALI DI SERVCO PARI A €7,1 MILIARDI (+3,5 YOY), RICAVI DA SERVIZI A €6,7 (+4,0% YOY)

EBITDA DI SERVCO PARI A €2,1 MILIARDI (+9,4% YOY), EBITDA AFTER LEASE PARI A €1,8 MILIARDI (+13% YOY)

DEBITO FINANZIARIO NETTO AFTER LEASE DOPO LA CESSIONE DI NETCO IN CALO A €8,1 MLD

TIM: BOARD OF DIRECTORS APPROVES FINANCIAL REPORT AT JUNE 30, 2024

(The financial report has been prepared in compliance with international accounting standards and classifies the NetCo business as ‘discontinued operations’ in accordance with IFRS 5)

SERVCO ‘LIKE-FOR-LIKE’ PRELIMINARY OPERATING RESULTS DISCLOSED TO THE MARKET ON JULY 31 ARE CONFIRMED

TOTAL SERVCO REVENUES AT €7.1 BLN (+3.5 YOY), SERVICE REVENUES UP 4.0% YoY AT €6.7 BLN

SERVCO EBITDA UP BY 9.4% YoY AT €2.1 BLN, EBITDA AFTER LEASE UP BY 13% YoY AT €1.8 BLN

NET FINANCIAL DEBT AFTER LEASE REDUCED TO €8.1