TIM * PNRR – INTERVENTI INFRASTRUTTURALI: « CONCLUSA LA PRIMA FASE DEI BANDI “ITALIA 1 GIGA” E “5G BACKHAULING” »

11.04 - giovedì 19 gennaio 2023

Il Gruppo TIM ha chiuso la prima fase dei Piani relativi ai bandi ‘Italia 1 Giga’ e ‘5G backhauling’ nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La prima milestone del piano di interventi infrastrutturali del bando Italia 1 Giga si è conclusa con la realizzazione di collegamenti ultrabroadband per oltre 14.100 civici in 90 Comuni italiani previsti nei lotti vinti. Inoltre, in 95 Comuni facenti parte dei lotti che TIM si è aggiudicata nel bando ‘5G Backhauling,’ sono state realizzate le opere necessarie ad attivare le infrastrutture di rete mobile 5G per la fornitura di servizi evoluti in oltre 150 siti.

Con riferimento al Piano ‘Italia 1 Giga’, il raggruppamento composto da TIM e FiberCop si è aggiudicato 7 dei 15 lotti messi a bando da Infratel Italia, per un valore di oltre 1,6 miliardi di euro di finanziamento, ai quali si aggiungono circa 700 milioni di euro di investimento diretto da parte del Gruppo TIM. Le Regioni interessate sono Piemonte, Val d’Aosta, Liguria, Abruzzo, Molise, Sardegna, Umbria, Marche, Calabria e Basilicata, più le Province autonome di Trento e Bolzano.

TIM, inoltre, in qualità di unica aggiudicataria del Piano di Backhauling per il rilegamento in fibra dei siti radiomobili 5G, sta portando nei 6 lotti vinti (che riguardano l’intero territorio nazionale) le infrastrutture necessarie a realizzare una rete mobile più performante. Il finanziamento pubblico corrisponde a 700 milioni di euro, a cui si sommano 100 milioni di euro di investimento diretto.

“Il completamento della prima fase prevista da entrambi i bandi finanziati dal PNRR – sottolinea Elisabetta Romano, Chief Network, Operations & Wholesale Officer di TIM – rappresenta un’importante tappa del processo di digitalizzazione del Paese. Siamo particolarmente orgogliosi di mettere a disposizione le nostre competenze per contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti in tema di realizzazione delle nuove infrastrutture di rete, fisse e mobili. Si tratta per TIM – principale Operatore italiano che si è aggiudicato il maggior numero di bandi previsti dal PNRR – del raggiungimento di un importante risultato ottenuto grazie alla collaborazione con Infratel Italia”.

TIM, attraverso FiberCop, prosegue inoltre il proprio percorso per realizzare una rete ultrabroadband su tutto il territorio nazionale. FiberCop già oggi garantisce una copertura di oltre il 94% delle linee fisse attraverso tecnologie FTTC e FTTH e proseguirà nello sviluppo della copertura FTTH, con velocità di connessione fino a 10 Gigabit, con l’obiettivo di raggiungere circa il 60% delle unità immobiliari su base nazionale.

*

TIM: FIRST PHASE OF THE ITALIAN RECOVERY AND RESILIENCE PLAN TENDERS ‘ITALIA 1 GIGA’ AND ‘5G BACKHAULING’ COMPLETED

The TIM Group has closed the first phase of the Plans for the ‘Italia 1 Giga’ and ‘5G backhauling’ tenders, under the Italian National Recovery and Resilience Plan (NRRP). The first milestone in the plan for infrastructure work in the Italia 1 Giga tender was reached when more than 14,100 addresses in 90 Italian municipalities coming under the lots won were equipped with an ultrabroadband connection. Furthermore, in 95 municipalities making up the lots which TIM was awarded in the ‘5G Backhauling’ tender, the necessary work has been carried out to activate 5G mobile network infrastructure to provide advanced services to over 150 sites.

As regards the ‘Italia 1 Giga’ Plan the grouping comprised of TIM and FiberCop was awarded 7 of the 15 lots tendered out by Infratel Italia, with a value of more than 1.6 billion euros in funding, as well as approximately 700 million euros in direct investment from the TIM Group. The Regions concerned are Piedmont, Valle d’Aosta, Liguria, Abruzzo, Molise, Sardinia, Umbria, Marche, Calabria and Basilicata, as well as the autonomous Provinces of Trento and Bolzano.

As the only winner of the Backhauling Plan, concerning fibre links between 5G mobile sites, TIM is also equipping the 6 lots won (which regard the whole country) with the necessary infrastructure to improve mobile network performance. The public funding is worth 700 million euros, with another 100 million euros in direct investment.

Elisabetta Romano, TIM’s Chief Network, Operations & Wholesale Officer stresses that “The completion of the first phase of both tenders funded by the NRRP marks an important step forward in the digitalisation of Italy. We are particularly proud to share our expertise to contribute to meeting the targets set for the creation of new fixed and mobile network infrastructure. For TIM – Italy’s leading Operator, which has been awarded the highest number of tenders covered by the NRRP – this is an important result, achieved thanks to the collaboration with Infratel Italia”.

TIM, through FiberCop, is also continuing its mission to create an ultrabroadband network throughout the country. FiberCop already guarantees a coverage of over 94% of fixed lines thanks to FTTC and FTTH technologies and will continue to develop FTTH coverage, with a connection speed of up to 10 Gigabit, with the aim of covering approximately 60% of households nationwide.