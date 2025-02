TIM * PARTNERSHIP: «NUOVA SEDE REGIONALE NEGLI EMIRATI, IN COLLABORAZIONE CON “ABU DHABI INVESTMENT OFFICE” (ADIO)»

17.27 - giovedì 27 febbraio 2025

TIM: SIGLATA UNA PARTNERSHIP CON ABU DHABI INVESTMENT OFFICE (ADIO) PER UNA SEDE REGIONALE NEGLI EMIRATI

L’accordo strategico è stato annunciato in occasione della visita ufficiale di Stato in Italia del Presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sua Altezza Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan

Il Gruppo valuterà le opportunità di sviluppo nel Paese delle comunicazioni cibernetiche e quantistiche, di tecnologie 5G/6G e di soluzioni IoT alimentate dall’AI

TIM e Abu Dhabi Investment Office (ADIO) hanno siglato una partnership strategica con l’obiettivo di supportare l’espansione del Gruppo italiano nella regione. L’iniziativa mira a rafforzare l’espansione internazionale di TIM e la posizione di Abu Dhabi come hub globale per la connettività digitale avanzata e le tecnologie di nuova generazione.

L’intesa è stata ufficializzata a Roma, in occasione dell’Italy-UAE Business Forum, alla presenza della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del Presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sua Altezza Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. L’accordo è stato firmato, per conto di ADIO, da E. Rashed Abdulkarim Al Blooshi, Sottosegretario del Dipartimento di Sviluppo Economico di Abu Dhabi (ADDED), e da Pietro Labriola, Amministratore Delegato di TIM. La cerimonia si è svolta a margine della visita ufficiale di Stato in Italia del Presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sua Altezza Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

La partnership prevede che TIM offra le proprie competenze in materia di comunicazioni sicure, cloud e applicazioni Internet of Things (IoT) per migliorare la produttività industriale e rafforzare l’infrastruttura digitale di Abu Dhabi. Nell’ambito di questo progetto, il Gruppo sta valutando l’opportunità di sviluppare soluzioni avanzate di comunicazione cibernetica e quantistica per reti pubbliche e private sicure e resilienti. TIM sta inoltre esplorando la possibilità di implementare tecnologie a banda larga e di telecomunicazione per supportare il lancio di progetti 5G e 6G in collaborazione con partner locali e internazionali.

Uno dei punti chiave della potenziale espansione di TIM ad Abu Dhabi è la creazione di un Centro di Eccellenza dedicato all’IoT e all’AI. Sfruttando le competenze di TIM, il centro promuoverà l’innovazione su fronti come le smart cities e case e sistemi energetici intelligenti. L’azienda sta inoltre valutando la possibilità di creare un servizio di edge computing nell’Emirato, che consentirebbe un’elaborazione dei dati più rapida ed efficiente per migliorare le applicazioni IoT e di intrattenimento. La sede di Abu Dhabi diventerebbe una base strategica per la supervisione delle operazioni in Medio Oriente, Nord Africa e India.

Attraverso questa iniziativa, TIM punta a svolgere un ruolo centrale nel potenziamento dell’ecosistema digitale locale, collaborando con università, investitori e aziende tecnologiche per promuovere la ricerca, generare proprietà intellettuale e sostenere lo sviluppo di talenti in settori critici. Questa collaborazione fa parte di un programma di iniziative più ampio di ADIO, volto a creare partnership significative con le principali imprese su scala globale, per promuovere gli obiettivi tecnologici avanzati dell’emirato e accelerare la crescita economica.

S.E. Badr Al-Olama, Direttore Generale di ADIO, ha dichiarato: “La nostra collaborazione con TIM è pronta a introdurre tecnologie trasformative in settori critici, favorendo i più ampi obiettivi di diversificazione dell’Emirato e accelerando la crescita economica. Nel rafforzare la nostra infrastruttura tecnologica e nell’attirare investitori di grande impatto, garantiamo che l’innovazione non solo guidi la competitività di Abu Dhabi, ma costituisca anche la base del suo sviluppo economico”.

Pietro Labriola, Amministratore Delegato di TIM, ha commentato: “La collaborazione con ADIO ci permetterà potenzialmente di introdurre le nostre soluzioni digitali e di telecomunicazione più all’avanguardia, creando opportunità sia per le imprese che per i governi. Abu Dhabi è la sede della connessione internet più veloce a livello globale e la sua posizione strategica, le infrastrutture avanzate e l’impegno per l’innovazione rendono il Paese la base ideale per la nostra possibile espansione nella regione e per la collaborazione con i nostri partner su progetti di sviluppo in aree geografiche di reciproco interesse”.

Grazie alla collaborazione con TIM, ADIO continua a favorire l’ingresso di importanti aziende tecnologiche internazionali ad Abu Dhabi, rafforzando l’interesse dell’Emirato come porta d’accesso globale per gli investimenti e l’espansione delle imprese ad alto tasso di crescita.

Press Release

Roma and Abu Dhabi, 27/02/2025

ITALY’S TIM GROUP PARTNERS WITH ADIO FOR REGIONAL HEADQUARTERS IN ABU DHABI

Strategic agreement signed during official state visit to Italy by His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE

Company to assess opportunities to develop cyber and quantum communication, 5G/6G technologies and AI-powered IoT solutions in Abu Dhabi

The Abu Dhabi Investment Office (ADIO) has entered into a strategic partnership with TIM Group (Telecom Italia), Italy and Brazil’s leading telecommunications and technology company, to support the company’s expansion in the region. The move advances TIM’s international expansion while bolstering Abu Dhabi’s position as a global hub for advanced digital connectivity and next-generation technologies.

The strategic partnership was formalised during a ceremony at the Italy-UAE Business Forum in Rome, witnessed by His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE, and Her Excellency Giorgia Meloni, Prime Minister of Italy, in which H.E. Rashed Abdulkarim Al Blooshi, Undersecretary of the Abu Dhabi Department of Economic Development (ADDED), on behalf of ADIO and Pietro Labriola, TIM CEO, exchanged the agreement. The ceremony was held on the sidelines of the official state visit to Italy by President His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Under the partnership, TIM’s regional headquarters in Abu Dhabi would introduce its expertise in secure communications, cloud and Internet of Things (IoT) applications to enhance industrial productivity and strengthen Abu Dhabi’s digital infrastructure. As part of this effort, the company is assessing opportunities to develop advanced cyber and quantum communication solutions for secure and resilient public and private networks. TIM is also exploring the possibility of implementing broadband and telecommunications technologies to support the rollout of 5G and 6G projects in collaboration with local and international partners.

A key focus of TIM’s potential expansion into Abu Dhabi is the creation of a Centre of Excellence dedicated to IoT and AI. Leveraging TIM’s expertise, the centre would drive innovation in areas such as smart cities, smart homes and smart energy systems. The company is also exploring establishing edge computing as a service in the emirate, which would enable faster and more efficient data processing to enhance IoT and entertainment applications. The company’s Abu Dhabi headquarters would serve as a strategic base to oversee operations across the Middle East, North Africa and India.

Through this initiative, TIM aims to play a central role in strengthening the local digital ecosystem by collaborating with universities, investors and technology firms to drive research, generate intellectual property and support talent development in critical sectors. This collaboration comes as part of ADIO’s broader efforts to forge meaningful partnerships with key global enterprises, furthering the emirate’s advanced technology objectives while accelerating economic growth.

H.E. Badr Al-Olama, Director General of ADIO, said: “Our collaboration with TIM is poised to introduce transformative technologies to critical industries, furthering the emirate’s broader diversification objectives and accelerating economic growth. By strengthening our technological infrastructure and attracting high-impact investors, we ensure that innovation not only drives Abu Dhabi’s competitiveness but also constitutes the foundation of its economic development”.

Pietro Labriola, CEO at TIM, commented: “The collaboration with ADIO will potentially enable us to introduce our cutting-edge digital and telecom solutions, creating opportunities for businesses and governments alike. Abu Dhabi is home to the fastest internet connectivity globally and its strategic location, advanced infrastructure and commitment to innovation make it the ideal base for our proposed expansion in the region and to cooperate with our partners on development projects in geographic areas of mutual interest”.

By partnering with TIM, ADIO continues to facilitate the integration of major international technology firms into Abu Dhabi, enhancing the emirate’s attractiveness as a leading global gateway for investment and high-growth business expansion