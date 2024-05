TIM * CDA: “APPROVATI I RISULTATI AL 31 MARZO, RICAVI DI GRUPPO A €3,9 MLD (+1,2% YOY)“

19.17 - mercoledì 29 maggio 2024

Tim: il Consiglio di amministrazione approva i risultati al 31 marzo 2024. Vengono riportati i risultati del gruppo Tim, fornendo altresì i risultati gestionali “like for like” di Servco post separazione della rete

Gruppo Tim – risultati nel primo trimestre:

Ricavi di gruppo pari a €3,9 mld (+1,2% yoy)

Ricavi da servizi di gruppo pari a € 3,7 mld (+3,2% yoy), in crescita sia il domestico che il brasile

Ebitda di gruppo pari a €1,5 mld (+1,6% yoy), in aumento per il sesto trimestre consecutivo

Ebitda after lease di gruppo a €1,2 mld (+3,0% yoy), in crescita per il quinto trimestre consecutivo

Servco – risultati ‘like-for-like’ nel primo trimestre:

Ricavi totali di gruppo pari a €3,5 mld (+2,8%; yoy); ricavi da servizi di gruppo in aumento del 3,4% yoy a €3,3 mld

Ricavi totali domestici pari a €2,4 mld (+0,5% yoy); ricavi da servizi domestici in crescita dell’1,3% a €2,2 mld

Per Tim Consumer ricavi da servizi +0,8% yoy a €1,4 mld e per tim enterprise ricavi da servizi +4,3% yoy a €0,7 mld

Per Tim Brasil ricavi da servizi a €1,1 mld (+8,1% yoy)

Ebitda di gruppo in aumento dell’11,6% yoy a €1 mld (domestico +11,3% yoy, brasile +11,8% yoy)

Ebitda di gruppo after lease in crescita del 16,6% yoy a €0,8 mld (domestico +11,4% yoy, brasile +22,7% yoy)

Confermate tutte le guidance per il 2024