TIM * CDA: «APPROVATA L’OFFERTA DI MEF E RETELIT PER SPARKLE, 700 MILIONI DI EURO CON PERFEZIONAMENTO ENTRO IL PRIMO TRIMESTRE 2026»

TIM: IL CDA APPROVA L’OFFERTA DI MEF E RETELIT PER SPARKLE

L’offerta valorizza Sparkle 700 milioni di euro

Il perfezionamento è atteso entro il primo trimestre del 2026

Il Consiglio di Amministrazione di TIM, riunitosi sotto la presidenza di Alberta Figari, ha esaminato l’offerta vincolante per l’acquisto della partecipazione totalitaria detenuta da TIM in Sparkle, ricevuta ieri da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e di Retelit.

Il Consiglio, all’esito di un ampio e approfondito esame, condotto con l’assistenza di primari advisor finanziari (Vitale & Co, Goldman Sachs e Mediobanca) e legali (Gatti Pavesi Bianchi Ludovici Studio legale associato), ha approvato all’unanimità, e con parere favorevole del Comitato parti correlate, l’offerta presentata dal Mef e Retelit, che valorizza Sparkle 700 milioni di euro. Il Comitato è stato assistito da Equita e, per i profili legali, dal Prof. Umberto Tombari.

La firma dei contratti avverrà entro l’11 aprile 2025 e il perfezionamento della cessione è atteso entro il primo trimestre del 2026, una volta completate le attività propedeutiche, tra cui l’ottenimento delle autorizzazioni Antitrust e in materia di Golden Power.

La valutazione dell’offerta di acquisto ha seguito le previsioni relative alle operazioni con parte correlata di maggiore rilevanza, ai sensi della normativa applicabile, qualificandosi tale il MEF, ai sensi dello IAS 28.

TIM provvederà, nei termini previsti dalla normativa, alla pubblicazione dell’apposito documento informativo.

TIM: BOD APPROVES MEF AND RETELIT’S OFFER ON SPARKLE

The offer values Sparkle at 700 million euros

Finalization expected by the first quarter of 2026

TIM’s Board of Directors met under the chairmanship of Alberta Figari and examined the binding offer for the purchase of TIM’s 100% stake in Sparkle, received yesterday from the Ministry of Economy and Finance (MEF) and Retelit.

At the end of an extensive and in-depth examination, conducted with the assistance of leading financial (Vitale & Co, Goldman Sachs and Mediobanca) and legal (Gatti Pavesi Bianchi Ludovici Studio legale associato) advisors, and with the favorable opinion of the Related Parties Committee, the Board unanimously approved the offer submitted by the MEF and Retelit, which values Sparkle at 700 million euros. The Committee was assisted by Equita and, for legal aspects, by Prof. Umberto Tombari.

The signing will take place by 11 April 2025 and the sale is expected to be finalized by the first quarter of 2026, once the preparatory activities, including obtaining Antitrust and Golden Power authorizations, will be completed.

The valuation of the purchase offer followed the provisions for greater significant related party transactions, pursuant to the applicable regulations, qualifying as such the MEF, in accordance with IAS 28.

TIM will proceed, within the terms provided for by the regulations, to publish the appropriate disclosure document.