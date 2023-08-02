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TIM * CDA: “ APPROVATA LA RELAZIONE FINANZIARIA AL 30 GIUGNO 2023, RICAVI TOTALI A +0,6% “

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19.26 - mercoledì 2 agosto 2023

NEL SEMESTRE RICAVI DA SERVIZI (2,3% YoY A €7,2 MLD) ED EBITDA DI GRUPPO (+4,7% YoY A € 3,1 MLD) PIENAMENTE IN LINEA CON I TARGET 2023

NEL SECONDO TRIMESTRE TORNA IL SEGNO POSITIVO NEL MERCATO DOMESTICO PER LA PRIMA VOLTA DOPO 5 ANNI: RICAVI TOTALI +0,6% YoY A €2,9 MLD ED EBITDA ORGANICO +0,5% YoY A €1,1 MLD

SEMPRE SUL DOMESTICO PROSEGUONO LE ATTIVITÀ DI TRANSFORMATION, LA FOCALIZZAZIONE SUI COSTI E LA REVISIONE DEI BUSINESS MODEL ALLA LUCE DELLO SFIDANTE CONTESTO INDUSTRIALE E FINANZIARIO

TIM BRASIL PROSEGUE NEL PROPRIO PERCORSO DI FORTE CRESCITA DEI RICAVI (+9,2% YoY) E DELL’EBITDA (+17,3% YoY) NEL TRIMESTREo

DA INIZIO ANNO COMPLETATE CON SUCCESSO ATTIVITÀ DI RIFINANZIAMENTO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI OLTRE € 3 MLD

PROSEGUONO LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PIANO DI DELAYERING PER ARRIVARE ALL’OFFERTA VINCOLANTE DI KKR ENTRO IL 30 SETTEMBRE

APPROVATO IL CALENDARIO FINANZIARIO 2024

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