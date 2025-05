TIM * BILANCIO PRIMI TRE MESI DEL 2025: «RICAVI TOTALI DI GRUPPO IN AUMENTO A 3,3 MILIARDI DI EURO (+2,7% YOY)»

15.53 - mercoledì 7 maggio 2025

TIM: RICAVI E MARGINI IN CRESCITA NEI PRIMI TRE MESI DEL 2025

Risultati organici primo trimestre 2025[1]:

§ RICAVI TOTALI DI GRUPPO IN AUMENTO A €3,3 MLD (+2,7% YoY)

§ EBITDA AFTER LEASE DI GRUPPO IN CRESCITA DEL 5,4% YoY A €0,8 MLD

§ DEBITO NETTO AFTER LEASE A €7,5 MLD

Highlights operativi:

§ PER TIM DOMESTIC RICAVI TOTALI IN CRESCITA A €2,2 MLD (+1,6% YoY) ED EBITDA AFTER LEASE IN AUMENTO DEL 4,0% YoY A €0,4 MLD

§ RICAVI TOTALI IN CRESCITA PER TIM CONSUMER (€1,5 MLD, +0,3% YoY) E PER TIM ENTERPRISE (€0,8 MLD, +4,5% YoY)

§ PER TIM BRASIL RICAVI TOTALI PARI A €1 MLD (+4,9% YoY) ED EBITDA AFTER LEASE PARI A €0,4 MLD (+6,5% YoY)

[1] Nei risultati finanziari e operativi del Gruppo TIM del primo trimestre 2025, il Gruppo TI Sparkle è stato classificato, ai sensi dell’IFRS 5, come attività cessata, in quanto tutte le condizioni necessarie per il completamento della cessione sono soddisfatte. Pertanto, il perimetro TIM Domestic non include il Gruppo TI Sparkle, salvo diversa indicazione.Al fine di fornire una migliore comprensione dell’andamento del business, vengono presentati i dati organici ‘like-for-like’ del primo trimestre 2024. Tali dati considerano il Gruppo TI Sparkle come attività cessata nonché l’operazione NetCo come se fosse avvenuta all’inizio del periodo di riferimento (1° gennaio), simulando l’impatto della relazione fra TIM e NetCo/FiberCop, regolata dal Master Service Agreement (MSA).

TIM: REVENUES AND EARNINGS UP IN THE FIRST THREE MONTHS OF 2025

Organic results Q1 2025[2]:

§ GROUP TOTAL REVENUES RISE TO €3.3 BLN (+2.7% YoY)

§ GROUP EBITDA AFTER LEASE UP BY 5.4% YoY AT €0.8 BLN

§ NET DEBT AFTER LEASE AT €7.5 BLN

Operating highlights:

§ TIM DOMESTIC TOTAL REVENUES GROW TO €2.2 BLN (+1.6% YoY) AND EBITDA AFTER LEASE UP BY 4.0% YoY TO €0.4 BLN

§ GROWTH IN TOTAL REVENUES FOR TIM CONSUMER (€1.5 BLN, +0.3% YOY) AND FOR TIM ENTERPRISE (€0.8 BLN, +4.5% YoY)

§ TIM BRASIL TOTAL REVENUES UP TO €1 BLN (+4.9% YoY) AND EBITDA AFTER LEASE OF €0.4 BLN (+6.5% YoY)

[1] TIM’s Board of Directors met today under the chairmanship of Alberta Figari and approved the Company’s Financial Information at March 31, 2025. The first quarter of the year sees a continuation of the growth path undertaken by the Group, with revenues and margins growing in line with expectations, thanks to strong business performance in both the domestic and Brazilian markets.The quarter was also marked by Poste Italiane becoming a shareholder in TIM, followed by the announcement of an increase of its stake, expected to be finalised soon, up to 24.81% of the ordinary shares.