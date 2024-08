THOMAS DEGASPERI * SPORT: “ IL CAMPIONE TRENTINO DI SCI NAUTICO IN VOLO VERSO IL TERZO TITOLO MONDIALE, A SACRAMENTO (USA)”

13.23 - domenica 25 agosto 2024

Sacramento, California — Thomas Degasperi, il pluricampione italiano e figura di spicco dello sci nautico internazionale, è approdato a Sacramento, negli Stati Uniti, per gareggiare nella prova di Coppa del Mondo di Sci Nautico. Con la sua consueta passione e determinazione, Degasperi si prepara ad affrontare una nuova sfida sul palcoscenico mondiale.

Fresco del suo recente trionfo agli Europei, dove ha conquistato il suo undicesimo titolo europeo e il quinto oro consecutivo, Degasperi è più motivato che mai a rappresentare l’Italia ai massimi livelli. La competizione mondiale inizierà con le gare degli amatori, da cui emergeranno i migliori otto concorrenti che si qualificheranno per la grande finale di domenica prossima.

Il programma della prova di Coppa del Mondo vedrà prima scendere in acqua le categorie femminili, seguite dagli uomini, in una serie di sfide che coinvolgeranno i più forti atleti di sci nautico del pianeta. Le gare si svolgeranno sul celebre Shortline Lake, un lago privato noto per le sue condizioni ideali per lo sci nautico, che ha già ospitato numerosi eventi di caratura internazionale.

Tra i maggiori competitor che sfideranno la leggenda italiana troviamo: Nate Smith (USA), Will Asher (GBR), e Cole McCormick (USA). Smith, ha mostrato un’eccellente forma nelle recenti gare negli Stati Uniti, mentre Asher, veterano britannico, porta con sé una grande esperienza e una tecnica impeccabile. McCormick, giovane promessa, rappresenta la nuova generazione di talenti emergenti nel mondo dello sci nautico.

Degasperi, già due volte campione del mondo, è pronto a dare tutto per onorare il tricolore e dimostrare ancora una volta il suo straordinario talento e la sua esperienza nel panorama internazionale. “Sono pronto e carico per questa sfida,” ha dichiarato Degasperi. “Ogni competizione è un’opportunità per rappresentare l’Italia e dare il massimo per il mio paese.”

Tutti gli occhi saranno puntati su Thomas Degasperi, che con la sua esperienza e il suo talento promette di regalare ancora una volta grandi emozioni e di lottare fino alla fine per il titolo mondiale. Gli appassionati di sci nautico in Italia e nel mondo stanno già mostrando il loro supporto sui social media, sperando di vedere il loro campione aggiungere un altro titolo alla sua impressionante carriera.