THE SHOWTIME AGENCY / CENTRO S. CHIARA TRENTO / RADIO ITALIA ANNI 60 * CONCERTO UMBERTO TOZZI: «IL 5 SETTEMBRE ALLA TRENTINO MUSIC ARENA »

La leggenda della musica italiana, Umberto Tozzi, sarà protagonista del terzo appuntamento del Trentino Summer Festival 2024, dove la grande musica arriva a Trento e, per la prima volta, alla Trentino Music Arena.

Il 5 settembre, Umberto Tozzi, accompagnato da un’orchestra, si presenterà sul palco con “L’Ultima Notte Rosa – The Final Tour”, la tournée mondiale che segna il suo addio alla scena live. Un evento imperdibile che promette una serata indimenticabile e un grande Umberto Tozzi che interpreterà i suoi successi più famosi e offrirà al Trentino Summer Festival 2024 un finale esplosivo.

Prevendita biglietti:

Trento: Radio Dolomiti, Promoevent

Provincia di Bolzano: tutte le librerie Athesia

Internet: www.ticketone.it

Tutti i posti sono seduti e numerati.

Il Trento Summer Festival diventa grande e si sposta per la prima volta presso la Trentino Music Arena a Trento sud, diventando TRENTINO SUMMER FESTIVAL . Dopo anni nelle Piazze prestigiose a Trento – Piazza Duomo e Piazza Fiera – il Festival prende al balzo l’opportunità di ingrandirsi e arricchire la programmazione della Music Arena di Trento. L’estate 2024 vedrà la presenza di tre grandi concerti con: i Pooh, Fiorella Mannoia e Umberto Tozzi.

Il Festival ideato da Roland Barbacovi e Alessandro Raffaelli ormai è diventato un appuntamento fisso nell’estate Trentina. Anche quest’anno il Trentino Summer Festival

offrirà quindi 3 grandi concerti per un pubblico che arriverà dalla città, dal Trentino e da tutta Italia per assistere a questa prestigiosa edizione che ha sempre portato a Trento grandi artisti nazionali e internazionali.

L’organizzazione del “Trentino Summer Festival” non sarebbe possibile senza la sinergia tra diversi enti e sponsor, con in prima linea il Centro Servizi Culturali Santa Chiara , primo partner del Festival. Un ringraziamento particolare al Presidente e alla Vice Presidente della Provincia di Trento, all’Assessorato al Turismo della Provincia di Trento, a Trentino Marketing, alla Banca per il Trentino Alto Adige-Bank fur Trentino Sudtirol, a Itas Mutua, e a Dolomiti Energia. Si ringraziano inoltre EDG Spettacoli ed IIRITI per il service e l’organizzazione logistica dell’area Trentino Music Arena.

Data del prossimo concerto:

05.09.2024 Umberto Tozzi & Orchestra in “L’ Ultima Notte Rosa – The Final Tour”

COME ARRIVARE ALLA TRENTINO MUSIC ARENA

🅿️ Parcheggio Gratuito – Via di S. Vincenzo Trento

🚌 Autobus N 8 Fermata “Le Caverne”

Informazioni generali:

Trentino Summer Festival 2024 – Trentino Music Arena

I parcheggi sono aperti dalle ore 17:00

I parcheggi riservati per i disabili sono aperti dalle ore 17:00

Apertura delle casse serali alle ore 18:00

Apertura porte alle ore 19:00

Inizio concerti alle ore 21:00

Per informazioni:

Tel. 0473 270256

e-Mail: info@showtime-ticket.com

www.showtime-ticket.com

www.facebook.com/Showtime.Agency

www.instagram.com/showtime.agency