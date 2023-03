TERMOMETRO POLITICO * SONDAGGI IXÈ – INTENZIONI DI VOTO 20 MARZO: « FDI AL 28,6% PD 20,1% / M5S 16,2% / LEGA 8,0% / AZIONE- ITALIA VIVA 7,0% / FI 6,2% »

07.21 - mercoledì 22 marzo 2023

Sondaggi Ixè: il distacco tra Fdi e Pd si riduce ad 8 punti percentuali. Forte calo dei consensi per Fratelli d’Italia nelle intenzioni di voto registrate dai sondaggi Ixè. Il partito della premier Meloni perde quasi tre punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione di fine febbraio passando dal 31,1% al 28,6%. Percorso inverso fa invece il Pd che di punti ne guadagna quasi quattro passando dal 16,9% al 20,1%. Anche Ixè, come Euromedia, dà i dem sopra i valori ottenuti alle ultime Politiche. La crescita del Pd ha un impatto diretto sul Movimento 5 Stelle che lascia sul campo un punto percentuale e scende così al 16,2%. La Lega cresce e stampa un netto 8%, un punto più sotto si trova il Terzo Polo di Azione e Italia Viva mentre Forza Italia flette al 6,2%. A differenza di altri istituti i sondaggi di Ixè non registra cali per l’alleanza Sinistra Italiana e Verdi che anzi cresce di quattro decimi al 4,6%. Sotto la soglia di sbarramento del 3% si trovano +Europa e Italexit (ciascuno al 2%) e Noi Moderati allo 0,9%. Gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 4,4%.

Sondaggi Ixè: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 16 al 20 marzo 2023. Campione casuale probabilistico stratificato di 1.000 soggetti maggiorenni rappresentativo rispetto ai parametri di sesso, età e macro area di residenza. Margine di errore (livello di rappresentatività del campione al livello di confidenza del 95%): ± 3,1 %. Interviste telefoniche su utenze fisse e cellulari (CATI/CAMI) e interviste on line (CAWI).