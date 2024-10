TEMU * REPLICA A COMMISSIONE EUROPEA: «STIAMO COLLABORANDO PIENAMENTE, LA SICUREZZA DEI CONSUMATORI È LA NOSTRA PRIORITÀ ASSOLUTA»

15.15 - venerdì 11 ottobre 2024

“Abbiamo ricevuto la richiesta di informazioni da parte della Commissione Europea e stiamo collaborando pienamente. In linea con il nostro impegno di lunga data verso la conformità alle normative, abbiamo adottato ulteriori misure significative da quando siamo stati designati come Very Large Online Platform (VLOP) il 31 maggio 2024, e continuiamo a perfezionare le nostre pratiche in conformità al Digital Services Act.

La sicurezza dei consumatori è la nostra priorità assoluta, e accogliamo con favore i feedback di tutti gli stakeholder mentre lavoriamo per offrire ai nostri clienti prodotti di qualità a prezzi accessibili.”