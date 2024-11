TEMU * REPLICA A COMMISSIONE EUROPEA: «RIBADIAMO IL NOSTRO IMPEGNO A COLLABORARE CON LE AUTORITÀ COMPETENTI, PER AFFRONTARE EVENTUALI PROBLEMATICHE»

16.28 - venerdì 8 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Gentile redazione, mi chiamo María Velásquez e rappresento l’ufficio PR esterno di Temu in Europa. Abbiamo letto l’ultimo articolo pubblicato riguardo Temu e vorremmo condividere la nostra posizione sulle questioni trattate. Riteniamo che sia fondamentale presentare un quadro completo della situazione e prendiamo con serieta’ le critiche riportate nell’articolo. Pertanto, vorremmo fornire ulteriori informazioni che possano far luce sulle problematiche sollevate.

Potreste includerle, in tutto o in parte, nell’articolo? Restiamo a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda di approfondimento su Temu, non esitate a contattarci con i vostri commenti per futuri articoli o servizi.

Attribuito a un portavoce di Temu:

Temu riconosce le preoccupazioni sollevate dalla Commissione Europea e dalle autorità nazionali per la tutela dei consumatori e ribadisce il suo impegno a collaborare strettamente con le autorità competenti per affrontare eventuali problematiche e garantire il rispetto delle normative europee.

Pur avendo ottenuto una crescente popolarità tra i consumatori in un tempo relativamente breve, siamo ancora una piattaforma giovane — con meno di due anni di attività nell’UE — e stiamo attivamente imparando e adattando alle esigenze locali. Collaboreremo pienamente con questa indagine, poiché riteniamo che tale scrupolosità avvantaggi i consumatori, i commercianti e la piattaforma a lungo termine.