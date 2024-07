TEMU EUROPA * REPLICA AD “ALTROCONSUMO”: «ESAMINIAMO TUTTI I FEEDBACK E INTERVENIAMO TEMPESTIVAMENTE, PER RISOLVERE OGNI POTENZIALE PROBLEMA»

18.25 - lunedì 29 luglio 2024

Mi chiamo Sabina Nallim e rappresento l’ufficio PR di Temu in Europa. Abbiamo visto il vostro articolo (LINK OPINIONE) su Temu e vorremmo dare il nostro punto di vista sulle questioni sollevate. Riteniamo che sia importante presentare una visione equilibrata e prendere sul serio le accuse citate nell’articolo. Potreste includere il nostro commento? Siamo a conoscenza del fatto che le informazioni originali provengano da Altroconsumo e siamo già in contatto con loro.

Dichiarazione di Temu:

“Grazie per averci informato riguardo alla vostra recensione degli articoli da voi testati.

Tra le 25 inserzioni, nove non erano già disponibili per la vendita. Dopo aver ricevuto la vostra richiesta, abbiamo immediatamente effettuato un controllo interno e rimosso le restanti 16 inserzioni di prodotti.

Tra le 16 inserzioni c’erano due articoli che secondo noi soddisfacevano i requisiti. Tuttavia, abbiamo deciso di essere cauti e di rimuoverli dalla vendita. Abbiamo incluso la spiegazione dei due articoli qui di seguito.

Ecco i risultati dell’indagine sui due prodotti:

1. La penna a scatto riporta un’etichetta che indica che gli utenti devono avere almeno 14 anni, quindi non è classificata come giocattolo per bambini.

2. La borsa del set di giocattoli per il trucco reca il marchio CE, come richiesto dalla normativa.

Saremmo lieti di sapere se siete d’accordo con la nostra valutazione di questi due articoli. In ogni caso, sono stati rimossi e non sono più disponibili per la vendita.

La sicurezza dei clienti è fondamentale per noi. Disponiamo di un quadro completo di controllo della qualità, dall’inserimento del venditore al monitoraggio continuo, all’ispezione fisica e all’applicazione delle norme, in linea con i requisiti dei mercati in cui operiamo.

Se si sospetta che un prodotto non sia conforme, Temu interviene rapidamente, sospendendo l’inserzione, richiedendo documentazione aggiuntiva o rimuovendo completamente il prodotto.

Apprezziamo il feedback del pubblico e delle associazioni dei consumatori come Altroconsumo. Esaminiamo tutti i feedback e interveniamo tempestivamente per risolvere ogni potenziale problema, in modo che i consumatori possano acquistare in tutta tranquillità.”

