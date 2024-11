TELEFONO AZZURRO * INDAGINE “ABUSI SUI MINORI NELLE NOTIZIE ITALIANE”: “NEL 2024 IN CALO L’ATTENZIONE MEDIATICA, MENO 14%” (REPORT PDF)

20.24 - lunedì 18 novembre 2024

Presentata oggi a Il 2024 evidenzia un forte calo del numero degli articoli pubblicati su stampa e web italiani riguardanti gli abusi sui minori. È quanto emerge dall’analisi “Abusi sui minori nelle notizie italiane” curata da Volocom per Telefono Azzurro e presentata oggi durante “Diamo voce al silenzio: ascoltare i bambini e gli adolescenti vittime di abuso sessuale per sviluppare nuovi interventi di aiuto e di tutela”, evento organizzato a Palazzo Chigi dalla Fondazione S.O.S Telefono Azzurro in occasione Giornata internazionale per la protezione dei minori contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale.

Nello specifico sono stati 129.500 gli articoli – su stampa e web italiani – pubblicati nel 2024 (nel periodo gennaio-ottobre) riguardo gli abusi sui minori rispetto ai 153.783 articoli che hanno visto la luce nello stesso periodo del 2023.

Siamo quindi di fronte a un -15,8% anno su anno che per Volocom può essere il riflesso di un calo di attenzione mediatica piuttosto che una reale diminuzione dei casi di abuso. Dato effettivamente preoccupante – come mette in luce la stessa Volocom – perché potrebbe corrispondere a una difficoltà dei media italiani nel mantenere alta l’attenzione su un tema così cruciale.

Un incremento di copertura mediatica viene registrato da Volocom riguardo i fenomeni di abusi digitali con in prevalenza pedopornografia (15.942 articoli) e revenge porn (8.312 articoli). E allo stesso tempo aumentano gli articoli riguardo grooming e sextortion.

Passando all’offline la copertura è dominante per gli abusi sessuali (67.587 articoli) seguiti da pedofilia, adescamento e sfruttamento sessuale.

Confrontando il periodo 2019-2024 le notizie sugli abusi offline hanno prevalso rispetto a quelli online. Stiamo parlando dell’80% della copertura mediatica. Negli ultimi anni si registra un aumento costante degli abusi online con un picco del 17% nel primo trimestre 2024 rispetto al 2023.

Al contempo gli articoli sugli abusi offline hanno visto un calo dell’11% nello stesso periodo.

Nel periodo 2019-2024 la famiglia è il contesto più rappresentato con oltre 100.000 articoli; nel primo trimestre 2024 il volume degli articoli è diminuito rispetto al 2023. Trimestre su trimestre sono aumentati gli articoli riguardanti i social network.

Scuola e sport hanno visto una diminuzione di articoli nel 2024 e riguardo al gaming i volumi sono inferiori rispetto ai contesti principali ma è emerso come un ambiente con rischi sempre crescenti per i minori.

Dall’analisi di Volocom si evince come siano oggi siano emergenti nei media italiani i temi del child sexual exploitation material e il live distance child abuse.