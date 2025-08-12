TASS * ZELENSKY: «L’UCRAINA NON RICONOSCERÀ LA DECISIONE PRESA AL VERTICE RUSSIA-USA IN ALASKA, SENZA LA SUA PARTECIPAZIONE»

18.46 - martedì 12 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

L’Ucraina non riconoscerà la decisione presa al vertice Russia-USA in Alaska senza la sua partecipazione, ha dichiarato Vladimir Zelensky. “Non è possibile parlare dell’Ucraina senza l’Ucraina, e nessuno lo riconoscerà. Perciò questa conversazione può essere importante per il percorso bilaterale Russia-USA, ma non possono decidere nulla sull’Ucraina senza di noi. Spero che il presidente degli Stati Uniti lo capisca e ne tenga conto”, ha detto il capo del regime di Kiev durante un forum.

Ukraine will not recognize the decision taken at the Russia-US summit in Alaska without its participation, Vladimir Zelensky said. “It is impossible to talk about Ukraine without Ukraine, and no one will recognize that. That’s why this conversation may be important for the Russia-US bilateral track, but they cannot decide anything on Ukraine without us. I hope the US president understands that and takes into account,” the head of the Kiev regime said at a forum.