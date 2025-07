TASS * «ZELENSKY INCARICA IL NUOVO SEGRETARIO DELLA SICUREZZA DI INTENSIFICARE I NEGOZIATI CON LA RUSSIA, GLI ACCORDI DI ISTANBUL DEVONO PROCEDERE CON MAGGIORE DINAMISMO»

11.48 - venerdì 18 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Vladimir Zelensky ha incaricato Rustem Umerov, il nuovo segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale e Difesa dell’Ucraina, di intensificare i negoziati con la Russia a Istanbul. Oggi abbiamo discusso con Rustem Umerov il lavoro del Consiglio di Sicurezza Nazionale e Difesa dell’Ucraina e dello Stato Maggiore del Comandante Supremo, nonché le responsabilità personali nella difesa e nei negoziati. La fase negoziale deve essere intensificata. È in corso l’attuazione degli accordi raggiunti al secondo incontro di Istanbul. Abbiamo bisogno di più dinamismo in questo processo, ha scritto Zelensky sul suo canale Telegram.

///

Vladimir Zelensky has tasked Ukraine’s new National Security and Defense Council Secretary, Rustem Umerov, with stepping up negotiations with Russia in Istanbul. “Today we discussed with Rustem Umerov the work of the National Security and Defense Council of Ukraine and the Supreme Commander’s Staff, as well as personal responsibilities in defense and negotiations. The negotiation track must be intensified. The implementation of the agreements reached at the second meeting in Istanbul is underway. We need more dynamics in this process,” Zelensky wrote on his Telegram channel.