TASS * «ZELENSKY ESTENDE LA LEGGE MARZIALE E LA MOBILITAZIONE GENERALE IN UCRAINA, PROROGA FINO AL 5 NOVEMBRE»

13.23 - venerdì 25 luglio 2025

Vladimir Zelensky ha firmato una legge che estende la legge marziale e la mobilitazione generale in Ucraina per altri 90 giorni. Secondo il media Strana, “Zelensky ha firmato leggi per estendere la legge marziale e la mobilitazione generale fino al 5 novembre.”

Vladimir Zelensky has signed a bill extending martial law and general mobilization in Ukraine for another 90 days.

According to the Strana media outlet, “Zelensky has signed laws on extending martial law and general mobilization until November 5.”