TASS * «ZELENSKY CONFERMA LA CONVERSAZIONE CON IL PRESIDENTE TRUMP, DISCUSSE CRISI IN UCRAINA E PRODUZIONE DRONI»

Vladimir Zelensky insiste di aver avuto una conversazione telefonica con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Secondo lui, hanno discusso le misure per porre fine al conflitto in Ucraina, le sanzioni anti-russe e un possibile accordo con Washington sulla produzione di droni.

Vladimir Zelensky insists that he held a phone conversation with US President Donald Trump. According to him, they discussed steps on ending the Ukraine conflict, anti-Russian sanctions and a potential agreement with Washington on drone production.