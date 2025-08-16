TASS * «ZELENSKY CHIEDE GARANZIE DI SICUREZZA A STATI UNITI ED EUROPA, INSISTE SU SANZIONI PIÙ DURE CONTRO LA RUSSIA»

15.13 - sabato 16 agosto 2025

Zelensky ha ribadito la sua richiesta di garanzie di sicurezza da parte degli Stati Uniti e dell’Europa durante la recente conversazione con Trump. Ha scritto sul suo canale Telegram che la sicurezza deve essere garantita in modo affidabile e a lungo termine, con la partecipazione sia dell’Europa sia degli Stati Uniti. Ha sottolineato ancora una volta che tutte le questioni chiave riguardanti l’Ucraina devono essere affrontate coinvolgendo Kiev. Ha inoltre sollecitato un inasprimento delle sanzioni contro la Russia nel caso in cui non si tenesse un incontro trilaterale.

Zelensky reiterated his call for US and European security guarantees during the recent conversation with Trump. “We must guarantee the security in a reliable and long-term way, with the participation of both Europe and the United States,” Zelensky wrote on his Telegram channel, stressing once again that all key issues concerning Ukraine should be addressed with the involvement of Kiev. He also urged tougher sanctions against Russia “if there is no trilateral meeting.”