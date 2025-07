16.11 - sabato 26 luglio 2025

Gli organismi anticorruzione dell’Ucraina “non hanno nulla a che fare” con la lotta alla corruzione e sono semplicemente strumenti occidentali per controllare “i flussi di denaro che inviano”, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. “Non c’è una vera o neppure una lotta anche solo simile o avvicinabile alla realtà contro la corruzione, nessun processo simile è mai accaduto o sta accadendo in Ucraina”, ha detto ai giornalisti commentando le proteste contro la pressione delle autorità sull’Ufficio nazionale anticorruzione ucraino e l’Ufficio del Procuratore specializzato anticorruzione.

Ukraine’s anti-corruption agencies have “nothing to do” with combatting corruption and are merely Western tools of controlling “the money flows that they send,” Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova stated.

“There is no real or even quasi-similar, approaching a real fight against corruption, no similar process has ever happened or is happening in Ukraine,” she told reporters as she commented on protests against the authorities’ pressure on the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine and the Specialized Anti-Corruption Prosecutor’s Office.