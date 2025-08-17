Popular tags: featured 20
TASS * WITKOFF, «NESSUNA NECESSITÀ DI CESSATE IL FUOCO IN UCRAINA, ACCORDO DI PACE IN VISTA»

19.58 - domenica 17 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Non c’è attualmente nessuna necessità di un cessate il fuoco in Ucraina perché è sul tavolo un accordo di pace, ha detto l’inviato presidenziale degli Stati Uniti Steve Witkoff. Ha anche affermato che durante il loro incontro ad Anchorage, i presidenti della Russia e degli Stati Uniti, Vladimir Putin e Donald Trump, hanno concordato garanzie di sicurezza per l’Ucraina.

No actual need in a ceasefire in Ukraine now because a peace deal on the table, said US presidential envoy Steve Witkoff. He also said that during their meeting in Anchorage, the Russian and US presidents, Vladimir Putin and Donald Trump, agreed upon security guarantees for Ukraine.

