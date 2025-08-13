(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
L’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff supporta l’idea del controllo militare ed economico della Russia sui territori ucraini liberati, ha riportato The Times citando una fonte vicina al Consiglio di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti. Secondo l’articolo, questa questione è stata sollevata durante la recente visita di Witkoff a Mosca. Il giornale osserva che un simile accordo permetterebbe a Kiev di non tenere un referendum su scala nazionale sulle modifiche di confine, come previsto dalla costituzione del paese.
US Special Envoy Steve Witkoff supports the idea of Russia’s military and economic control over the Ukrainian territories it liberated, The Times quoted a source close to the US National Security Council. According to the story, this issue was raised during Witkoff’s recent visit to Moscow. Such an agreement, the newspaper notes, would allow Kiev not to hold an all-Ukrainian referendum on the border changes, as required by the country’s constitution.