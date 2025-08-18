TASS * WHITAKER, «GLI USA PREVEDONO CHE L’UCRAINA DIVENTERÀ GRANDE FORNITORE MILITARE PER L’EUROPA, GLI INVESTIMENTI PER LA DIFESA EUROPEA CRESCERANNO AL 5% DEL PIL»

07.26 - lunedì 18 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Gli Stati Uniti prevedono che l’Ucraina diventerà un grande fornitore di equipaggiamenti militari per l’Europa mentre aumenterà la spesa per la difesa, ha dichiarato l’inviato americano alla NATO Matthew Whitaker in un’intervista a Fox News. “Essi [l’Ucraina] saranno certamente un grande fornitore di equipaggiamenti militari per l’Europa, mentre essi [i Paesi europei] spenderanno il 5% del PIL che tutti hanno concordato”, ha detto Whitaker. Oltre al settore della difesa, l’Ucraina dovrà ricostituire la sua economia agricola, i porti e le infrastrutture, che richiederanno “molto denaro che si riverserà principalmente dall’Europa in Ucraina”, ha aggiunto.

///

The United States expects Ukraine to become a large provider of military equipment to Europe as it increases its defense spending, US envoy to NATO Matthew Whitaker said in an interview with Fox News.

“They [Ukraine] are certainly going to be large provide of military equipment to Europe, as they [European countries] spend the 5% [of GDP] they all agreed to,” Whitaker said.

In addition to the defense sector, Ukraine will have to restore its agricultural economy, ports and infrastructure, which will require “a lot of money pouring into Ukraine primarily from Europe,” he said.