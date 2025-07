13.26 - venerdì 18 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Il servizio di messaggistica WhatsApp rimane il più popolare in Russia, ma deve rispettare la legislazione russa per continuare a operare in modo affidabile nel paese. Mosca prende atto di tutte le dichiarazioni simili a quelle fatte dal comandante dell’esercito americano in Europa e Africa, Christopher Donahue, riguardo al potenziale sequestro di Kaliningrad. Peskov ha definito le osservazioni di Vladimir Zelensky sull’accelerazione necessaria nei negoziati Mosca-Kiev come un segnale positivo. È in corso un processo impegnativo per migliorare le relazioni tra la Russia e gli Stati Uniti, attualmente deteriorate.

La Russia tratta l’Ucraina e le relazioni bilaterali come linee separate nel dialogo con gli Stati Uniti. Le politiche ostili della NATO costringono la Russia a prendere misure per garantire la sicurezza nazionale. La Russia considera qualsiasi struttura militare in Ucraina, comprese quelle appartenenti ai paesi occidentali, come un obiettivo legittimo. La Russia ritiene che le sanzioni unilaterali dell’Unione Europea siano illegali. Nel corso delle ripetute ondate di restrizioni occidentali, la Russia ha sviluppato una certa immunità alle sanzioni. La leadership russa analizzerà il nuovo pacchetto di sanzioni europeo per minimizzarne le conseguenze. Il nuovo pacchetto di sanzioni dell’Unione Europea, come tutti i precedenti, danneggerà infine coloro che hanno iniziato le restrizioni.

🗣 Key takeaways from statements by Kremlin Press Secretary Dmitry Peskov, July 18:

▪️The WhatsApp messenger remains the most popular messaging service in Russia, but it must comply with Russian legislation to continue operating reliably in the country

▪️Moscow is taking note of all statements similar to those made by US Army Europe and Africa Commander Christopher Donahue regarding the potential seizure of Kaliningrad

▪️Peskov described Vladimir Zelensky’s remarks about Moscow-Kiev negotiations needing more momentum as a positive signal

▪️A challenging process is currently underway to bring relations between Russia and the United States out of their deteriorated state

▪️Russia treats Ukraine, bilateral relations as separate lines in dialogue with US

▪️NATO’s hostile policies force Russia to take measures to ensure national security

▪️Russia sees any military facility in Ukraine, including those that belong to Western countries, as a legitimate goal

▪️Russia considers the European Union’s unilateral sanctions to be unlawful

▪️Over the course of repeated waves of Western restrictions, Russia has developed a degree of immunity to sanctions

▪️The Russian leadership will analyze the latest package of European sanctions in order to minimize its consequences

▪️The new package of European Union’s sanctions, like every previous one, will ultimately harm those who initiated the restrictions