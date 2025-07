TASS * WASHINGTON POST: «IL PRESIDENTE TRUMP POTREBBE AUTORIZZARE A KIEV L’USO COMPLETO DEI MISSILI ATACMS, IN UCRAINA»

09.21 - martedì 15 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe concedere a Kiev il permesso di utilizzare i 18 missili ATACMS ora in Ucraina alla loro piena portata di 300 chilometri per colpire all’interno della Russia, riferisce il Washington Post. Secondo la fonte del quotidiano, il leader statunitense potrebbe anche ordinare ulteriori forniture di missili ATACMS a Kiev. “I funzionari del Pentagono da mesi spingono per attacchi più profondi in Russia utilizzando gli ATACMS”, osserva il quotidiano.

///

US President Donald Trump may give Kiev permission to use the 18 ATACMS missiles now in Ukraine at their full range of 300 kilometers for strikes inside Russia, the Washington Post reports. According to the newspaper’s source, the US leader may also order further ATACMS supplies to Kiev. “Pentagon officials have for months urged deeper strikes into Russia using ATACMS,” the newspaper notes.