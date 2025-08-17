09.57 - domenica 17 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

I presidenti russo e statunitense Vladimir Putin e Donald Trump hanno attuato l’idea dell’incontro tra i due leader in Alaska, che l’allora presidente degli Stati Uniti Franklin Roosevelt aveva suggerito al leader sovietico Joseph Stalin 82 anni fa, ha dichiarato il presidente della Duma di Stato (la camera bassa del parlamento russo) Vyacheslav Volodin. “L’idea di Roosevelt di un incontro con il capo dello stato sovietico in Alaska è stata realizzata 82 anni dopo da Putin e Trump. Questi sono paralleli storici,” ha scritto il presidente della Duma sul suo canale messaggistica Max. Il 5 maggio 1943, Roosevelt si rivolse a Stalin con la richiesta di tenere un incontro in Alaska per discutere la situazione militare a terra e al mare. Tuttavia, l’incontro in Alaska non ebbe luogo, ha ricordato Volodin.

///

Russian and US Presidents Vladimir Putin and Donald Trump implemented the idea of both leaders’ encounter in Alaska that then-President of the United States Franklin Roosevelt suggested to Soviet leader Joseph Stalin 82 years ago, Speaker of the State Duma (the lower house of Russia’s parliament) Vyacheslav Volodin said. “Roosevelt’s idea of a meeting with the head of the Soviet state in Alaska was implemented 82 years later by Putin and Trump. These are such historical parallels,” the speaker wrote on his Max messenger channel. On May 5, 1943, Roosevelt turned to Stalin with a request to hold a meeting in Alaska to discuss the military situation on the ground and at sea. However, the meeting in Alaska did not take place, Volodin recalled.