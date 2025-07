TASS * «VLADIMIR ZELENSKY NOMINA RUSTEM UMEROV SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA NAZIONALE, STATUS NECESSARIO PER NEGOZIATI CON LA RUSSIA»

07.33 - domenica 20 luglio 2025

Vladimir Zelensky ha nominato l’ex Ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov alla carica di segretario del Consiglio di Sicurezza e Difesa Nazionale per conferirgli lo status necessario per ulteriori negoziati con la Russia, ha dichiarato un importante parlamentare ucraino. “Penso che, facendo questo, gli abbiano dato lo status che gli consente di continuare i negoziati,” ha detto il Segretario della Commissione Parlamentare per la Sicurezza Nazionale, la Difesa e il Controspionaggio Roman Kostenko alla radio NV dell’Ucraina. “Continuerà a negoziare, <…> quindi gli hanno assegnato una posizione appropriata.”

Vladimir Zelensky appointed former Ukrainian Defense Minister Rustem Umerov to the post of the secretary of the National Security and Defense Council to vest him with the status required for further negotiations with Russia, a prominent Ukrainian lawmaker said. “I think that, by doing this, they have given him the status that enables him to continue negotiations,” Secretary of the Parliamentary Committee on National Security, Defense, and Intelligence Roman Kostenko told Ukraine’s NV radio. “He will continue to negotiate, <…> so they have appointed him to a proper position.”