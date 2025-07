TASS * VIETNAM: «34 MORTI E 10 SOPRAVVISSUTI NEL NAUFRAGIO DI UNA BARCA TURISTICA NELLA BAIA DI HA LONG» (VIDEO)

19.37 - sabato 19 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Sono morte fino a 34 persone e dieci sono state salvate vive dopo il capovolgimento di una barca turistica nella baia di Ha Long in Vietnam, riferisce l’Agenzia di Notizie del Vietnam.

Video: TASS/Reuters/Viral Press

▶️ As many as 34 people died and ten were rescued alive after a tourist boat capsized in Vietnam’s Halong Bay, the Vietnam News Agency reports.

