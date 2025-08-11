06.32 - lunedì 11 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

///

I piani per un vertice russo-americano in Alaska potrebbero indicare che Mosca e Washington hanno già concordato una soluzione alla crisi ucraina, ha dichiarato a TASS Peter Kuznick, direttore dell’Istituto di Studi Nucleari presso l’American University. L’eminente analista politico e storico ha definito l’annuncio che il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Donald Trump terranno colloqui in Alaska il 15 agosto come un “passo molto positivo nella giusta direzione”. “Deve esserci almeno una bozza di accordo altrimenti non credo che avrebbero organizzato un incontro del genere. Un incontro fallito tra Trump e Putin sarebbe piuttosto disastroso”, ha sostenuto Kuznick.

Le posizioni dell’Ucraina si deterioreranno ulteriormente in futuro, e tutti sanno che Vladimir Zelensky dovrà scambiare territori per la pace, ha dichiarato a TASS Peter Kuznick, direttore dell’Istituto di Studi Nucleari presso l’American University. “Zelensky dice che non cederà territori per la pace, ma tutti sanno che dovrà farlo. Se lui non lo sa, l’Ucraina dovrà trovare un leader che lo sappia”, ha argomentato l’analista politico statunitense. “Non c’è alcuna possibilità che l’Ucraina entri nella NATO nel prossimo futuro o recuperi i territori che la Russia ha occupato”, ha sottolineato.

///

Plans to hold a Russian-American summit in Alaska may suggest that Moscow and Washington have already agreed on a solution to the Ukraine crisis, Director of the Nuclear Studies Institute at American University Peter Kuznick told TASS.

The prominent political analyst and historian described the announcement that Russian President Vladimir Putin and his US counterpart, Donald Trump, will hold talks in Alaska on August 15 as “a very positive step in the right direction.”

“There must be at least the outline of a deal in place or else I don’t think they’d be holding such a meeting. A failed meeting between Trump and Putin would be pretty disastrous,” Kuznick maintained.

Ukraine’s positions will only deteriorate further down the road, and “everyone knows” that Vladimir Zelensky will have to trade land for peace, Director of the Nuclear Studies Institute at American University Peter Kuznick told TASS.

“Zelensky says he won’t trade land for peace, but everyone knows he will have to. If he doesn’t know it, Ukraine will have to find a leader who does,” the US political analyst argued.

“There is no way Ukraine is joining NATO in the foreseeable future or clawing back the land that Russia has seized,” he emphasized.